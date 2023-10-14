»°Âð·ò¡¢EXIT¡¦·ó¶á¡õËþÅç¿¿Ç·²ð¤È°ËÀªºê»Ô¤ÎÎ¹¤Ø¡¡¼«¿È¤Î¾ÍèÁü¸ì¤ë
¡¡·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥á¥·¥É¥é¡¡·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µÅÚÍË11»þ55Ê¬¡Ë¤Î10·î14ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢»°Âð·ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¼«¾Î¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×À¤Âå¤Î·ó¶á¤È¿¿Ç·²ð¤ÏÂç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£ÃË3¿Í°ËÀªºê»Ô¤ÎÎ¹¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°Âð·ò¡¢TOBE¹çÎ®¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Ë¿ÀÂÐ±þ¡¡¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Î¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤±·è¤á¤Æ¡¢¸å¤Ï¼«Í³¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¦¤Þ¤¤¥á¥·¤ò¿©¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£
¡¡°ËÀªºêÂçÄ»µï¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿3¿Í¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿©Æ²¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆËþÅç¤¬¼èºà¸ò¾Ä¤Î¤¿¤áÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ3¿Í¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¡ÖBedford Cafe¡×¡£¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¿¶¤ê½Ð¤·¤¿ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤ËµÕ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°3¿Í¡£»°Âð¤Îµ¤¸¯¤¤¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ãÃæÇ¯2¿Í¤âÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥«¥ì¡¼¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤ËÂçËþÂ¤Î3¿Í¡£
¡¡¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¤ªÃë»þ¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ä¤±ÌÍÅ¹¡Ö¤ä¤Þ¤³¤¦¡×¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Ä¤±ÌÍ¤È±ö¤Ä¤±ÌÍ¤ËÂçËþÂ¤Î3¿Í¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤Ê¤«¤â¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ËþÅç¡Ö»°Âð¤µ¤ó¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤ë»ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£»°Âð¡Ö²¶¤Ê¤Í¤§¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«»ë³¦¤¬¡Ä¡×¡£·ó¶á¡Ö¿²¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢Á´Á³¿²¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬1¿Í¤Ç±Ä¤à¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥¢¥Ê¥í¥°¡×¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ï»°Âð¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£»°Âð¡Ö30Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÃ»´üÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¸ì¤ê¤À¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÎÁ¶â¤Ï»ÙÊ§¤¤¤Ï¡Öµæ¶Ë»ØÌ¾À©¥²¡¼¥à¡×¤Ç·èÄê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ÏÃ¯¤¬¡©¡¡¡Ø¥á¥·¥É¥é¡¡·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË11»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£