¡ÈÇã¤¤¤À¤á¡É ¡ÈÂåÂØ¿©ºà¡É¤ÇÀ¸³èËÉ±Ò¤â¡ÄÆé¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤âÌîºÚ¹âÆ
Æé¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤³ÆéÅ¹¡£¤ªÅ¹¤¬³èµ¤¤Å¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¡È²Á³Ê¹â»ß¤Þ¤ê¡É¤ÎÇÈ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Á°¸å¤Ë¡È¥ê¥å¥Ã¥¯»Ñ¡É¤Ç¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ï¡¢³«Å¹Á°¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÆü²Ý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÎÌ¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤³Éô²°¡¦µÈÅÄ¹§»ê¼ÒÄ¹¡§¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¡Ê»ÅÆþ¤ì¶È¼Ô¤Ë¡ËÍê¤ó¤Ç¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹â¤¤¤·¡£¼«Ê¬¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
3ÇÜ¤ËËÄ¤é¤ó¤À»ÅÆþ¤ìÃÍ¡£13Æü¤ËÆü¶ä¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¤ÎÊª²Á¹â¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Ìó7³ä¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê2006Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡Ê80Âå¡Ë¡§¡ÖÇã¤¤¤À¤á¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÆÃÇä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï»ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Á¥é¥·¤Ë¡Ë´Ý¤ò¤Ä¤±¤ÆºÊ¤¬¡¢»ä¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡ÊQ.ÌîºÚ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡×
µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ë¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼º´ÌîÅ¹ÀÄ²ÌÃ´Åö¡¦Æ£¸¶¹°ÌÀ¤µ¤ó¡§¡ÖÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤È¹âÁê¾ì¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢8·îÃæ¤´¤í¤¯¤é¤¤¤«¤é¡£ÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤ò´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Í¤®¡¦ÇòºÚ¡¦Âçº¬¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤â¡¢6·î¤´¤í¤«¤é¾å¾º¤·Â³¤±¡¢¹âÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Å¹Â¦¤â¡¢ÂçÀÖ»ú¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢ÇòºÚ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â100±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¡§¡Ö¤¤ç¤¦Çã¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇòºÚ¤Ï¤¤¤Ä¤â¹â¤¤¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë77±ß¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦1¸ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë¤Ã¤Æ¡£¤ªÆù¤è¤ê¤â¹âµé¤«¤Ê¡¢¤ªÆé¤Î¤Û¤¦¤¬¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÂåÂØºîÀï¡É¤Ç¡¢¿©Èñ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¡§¡Ö¤ªÆù¤ÎÅº¤¨Êª¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡£¥Í¥®¤â1ËÜ199±ß¤Ç¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥é¤ò¡×