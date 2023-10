6年ぶりに帰国したお笑いコンビ・ピースの綾部祐二が13日、インスタグラムを更新し、所属事務所の大先輩と再会したことを報告した。

【写真】6年ぶり帰国の綾部祐二、明石家さんまと再会

2017年に渡米した綾部。その後、日本に帰国することはなかったが、ことし7月にインスタグラムにて、「10月15日にラフォーレ原宿で又吉先生とピーストークライブをやりまーす! 2017年10月に渡米して以来、6年ぶりに日本に帰りまーす! しゃべり倒すから楽しみにしててね」と帰国を予告していた。

6日に帰国を報告していた綾部。この日は「Forever inspiring.

Thank you so much, さんまさん」と英語を交えながら、所属事務所の大先輩、明石家さんまと写るショットを公開している。

引用:「綾部祐二」インスタグラム(@yujiayabe)