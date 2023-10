ハリソン・フォード&ヘレン・ミレンW主演、「イエローストーン」の前日譚ドラマ「1923」が本日2023年10月13日(金)よりU-NEXTで日本初配信開始となった。ケヴィン・コスナーが主演を務める「イエローストーン」シーズン4も配信スタートとなる。

「1923」の舞台は20世紀初頭のアメリカ山岳地帯。ペストの流行や史上稀に見る干ばつ、大恐慌などが人々を襲い、さらに禁酒法が終わりを告げる時代。そうした激動のときに、この地に根付いた次世代のダットン家の人々が家族から受け継いだ土地を守って戦う姿が描かれている。

一族の⻑ジェイコブ・ダットンは、牛農家と羊農家の間で勃発した土地をめぐる紛争を強引に収める。ジェイコブの妻カーラは、甥の息子ジャックの妻となるエリザベスに、ダットン家に嫁いだ女性に強いられる犠牲やこの家の暮らしについて語る一方、ダットン家の一人スペンサーは、故郷モンタナから遠く離れた地で自分探しの日々を送っている。

©2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved. ©2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

ダットン家の原点を描く前日譚シリーズ第2弾。アカデミー賞ノミネート経験もあるテイラー・シェリダン脚本のもとで制作された。米国での初回放送時には740万人が視聴し、Paramount+サービス史上最大の初回視聴者数を獲得。2022年のケーブル放送における最大のヒットとなった。

オスカー俳優ケヴィン・コスナー主演、制作総指揮を執る意欲作「イエローストーン」シリーズからもシーズン4が配信開始。米国⻄部を舞台とし、アメリカ最大の牧場を営むダットン一家と⻄部先住⺠や開発業者との土地をめぐる争い、未解決の殺人事件、家族の葛藤を描いている。

ドラマ「1923」と「イエローストーン」シーズン4はU-NEXTにて独占配信中。