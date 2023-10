日本時間の10月13日(金)、『CATAN: Console Edition』のNintendo Switch版が発表された。海外では11月9日(木)の発売を予定している。

『CATAN: Console Edition』は、名作ボードゲーム『カタン』【※】の公式ビデオゲーム版。記事執筆時点でPS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S版が日本国内でも配信中だ。

📣 CATAN: Console Edition is coming to Nintendo Switch!

📅 Available from 9th November 2023

⛵ Race to settle the uncharted island of Catan, trading your way to Victory