大人気アニメ『DRAGON BALL』(ドラゴンボール)の完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』が、制作されることが決定した。米国ニューヨーク市で現在開催中の世界最大級のポップカルチャーの祭典「ニューヨーク・コミコン」にて発表され、会場は歓喜の声であふれ、SNS(旧ツイッター)では関連ワードが世界トレンド入りする盛り上がりとなっている。

【動画】悟空たちが小さくなった!? 公開された『ドラゴンボール』新作アニメ映像

『DRAGON BALL』40周年記念作品として、2024年秋に国内外で展開し、原作者・鳥山明氏と、孫悟空役の声優・野沢雅子からのコメントも到着。鳥山氏が、まったく新しいエピソードを執筆した完全新作アニメシリーズとなり、原作、ストーリー、キャラクターデザインほか、制作に詳細に携わった作品で、乗り物やモンスター、モブキャラクターなどのたくさんの設定を描き下ろした。

ティザー映像も公開となり、完全新作アニメ制作の発表に会場は、熱狂したファンたちが拍手し、小さい姿の悟空たちにはため息交じりでの声で「Cute!!」と喜ぶファンもいた。

今回の発表にSNSでも「SOOO EXCITED THANK YOU!(とても興奮しました、ありがとう!)、「I go this get in theatre to watch this in the big screen」(大きなスクリーンで見るために劇場に行きます)などと歓喜の声であふれ、「Dragon Ball Daima」のワードが世界トレンドりしている。

■鳥山明のコメント

現在ドラゴンボールの新作を製作中です。タイトルは『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』。DAIMAというのは造語で、漢字では「大魔」 英語では「Evil」といった感じでしょうか。ある陰謀で、悟空たちはなんと小さくなってしましました。解決のため新たな世界に乗り込むことに!未知の不思議な世界で繰り広げられる大冒険と激しいアクション!特に悟空は体の小ささを補うために久しぶりに如意棒を使っての戦闘が懐かしいかも。

今回も基本ストーリーや設定、デザインの多くを書かせてもらってます。いや、いつもよりかなり気合いが入ってるかもしれません! ドラゴンボールの世界観の謎にも迫る展開。いつもとちょっと違う、可愛く、そして激しい闘いを楽しんでください!!

■野沢雅子のコメント

新作の『ドラゴンボールDAIMA(ダイマ)』の映像、すごかったですね〜!悟空も、とってもかわいらしくてすてきでしたね!どんな陰謀で悟空があの姿になってしまったんでしょうか?とっても気になりますけど、詳しい内容については…まだ内緒なんですって!私も一緒にワクワクしながら、新しいアニメを楽しみに待っていたいと思います! ぜひご期待くださいね!