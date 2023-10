大人気ゲーム『マインクラフト』は毎年バーチャルイベント「Minecraft Live」を実施し、そこではゲームに追加するモブ(友好的キャラや敵対的キャラを含む)に投票することができます。複数ある候補のうち、多くの票を獲得したものがゲーム内に新登場してきました。

しかし、一部ユーザーがモブ投票に対して抗議運動を起こし、候補の中からどれかを選ぶのではなく、すべてを追加することを要求しています。

2023年のモブ投票は、カニ、アルマジロ、ペンギンといった3つの新生物のうち1つを選ぶというもの。それぞれのモブには利点があり、カニがドロップするハサミを使うとレンガを遠くに置くことが可能。アルマジロの甲羅からはオオカミの防具を作ることができ、ペンギンはボートを速く走らせることができます。

そこから1つだけ選ぶのは、他の2つが使えなくなるということ。そこで「3つとも選ばせろ」という抗議運動が、TikTokやXなどのSNSで広がっています。

