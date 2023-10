シュワちゃん、『9-1-1 : Lone Star』ロブ・ロウとの友情が壊れた経緯を話す

元カリフォルニア州知事で映画『ターミネーター』シリーズや『エクスペンダブルズ』シリーズ、そして最近ではNetflixオリジナルのドラマシリーズ『FUBAR』の主演で知られる俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーが、俳優ロブ・ロウとの友情が壊れた経緯について話した。米Yahooが報じている。

シュワちゃんこと、アーノルドは、元妻マリア・シュライヴァーとの別居後、ロブ・ロウ(『9-1-1: Lone Star』)から距離を置かれたことに対する本音を漏らしている。「私がマリアと離婚して以来、君は私に近寄らなくなったよね」10月12日(木)に現地で放送されるロブのポッドキャスト番組『Literally!(原題)』の予告で、現在76歳のアーノルドはこう語った。

Arnold Schwarzenegger is getting real about Rob Lowe ghosting him after his separation from Maria Shriver. https://t.co/XUoWw26T9v

- Us Weekly (@usweekly) October 11, 2023