株式会社七條甘春堂は10月12日、ポケモンをモチーフにした京菓子「ポケモン京菓子」を数量限定で11月4日より販売すると発表した。

本商品は七條甘春堂の京都本店・北千住マルイ店にて販売され、一部の商品は10月31日(火)より七條甘春堂のウェブストアでオンラインの先行販売が実施される。

価格はいずれも税込みで、「ポケモン上生菓子 秋」が2916円、「ポケモン麩焼き 秋」が1728円、「ポケモン干菓子 秋」が2160円となる。

七條甘春堂は慶応元年(1865年)に創業した伝統を持つ京菓子の販売店だ。この度のコラボ商品は「京菓子の世界を、子どもにも大人に身近に楽しんで欲しい」という思いから制作されている。

商品のラインアップは、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現する「上生菓子」として、ピカチュウ・ピッピ・ウリムー・ホウオウを描く4個入りの「ポケモン上生菓子 秋」、もち米から一枚一枚焼きあげた麩焼き煎餅でピカチュウ・キュウコン・ホウオウを描いた3枚入りの「ポケモン麩焼き 秋」がラインナップ。

また、干菓子で秋の野に遊ぶピカチュウを表現した「ポケモン干菓子 秋」も販売される。上記の商品のうち、「ポケモン麩焼き 秋」と「ポケモン干菓子 秋」に関してはオンラインでの先行販売も実施される予定だ。

なお、店頭販売に関しては1日の製造数に限りがあるため、2日程に分けて抽選販売形式で提供される。

オンラインでの先行販売と店頭販売で別に在庫が用意されており、オンライン先行販売が完売の場合は、店頭販売のご利用も検討しよう。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

慶応元年(1865年)から続く老舗京菓匠 株式会社 七條甘春堂(本社:京都府京都市東山区鍵屋町493 代表 木ノ下圭子)は、2023年11月4日(土)より、京都本店・北千住マルイ店にて、ポケモンをモチーフにした京菓子“ポケモン京菓子”を販売いたします。また、全国の皆さまにお届けできるよう、一部商品は10月31日(火)よりオンライン先行販売も開始いたします。

子どもから大人まで幅広い世代に愛されているポケモン。みつけたり育てたり、日々のいろいろなシーンで国や地域、言葉の壁をこえて世界中の人々のこころを結びつけています。

京菓子は、伝統を守りつつ季節の移り変わりや流行した和歌や絵画など、その時代の文化を取り入れて進化を続けています。

1865年創業の 京菓匠 七條甘春堂は京菓子の世界を、子どもにも大人にももっと身近に楽しんでいただけたらという思いから、ポケモンを題材に新しい京菓子をつくりました。

今回は“ポケモン京菓子”第一弾として、秋の行事とともに、そこから連想されるポケモンを京菓子で表現しています。

日本で生まれ、世界中で愛されているポケモンと京菓子という文化の融合をお楽しみください。

また、今後も四季を表現した“ポケモン京菓子”の販売を予定しております。詳細は今後の発表をお待ちください。

<ポケモン京菓子 専用ページ>

https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/pages/pokemonkyogashi/

<七條甘春堂とは>

京菓匠 七條甘春堂は、 三十三間堂の名で親しまれる蓮華王院の近くに、慶応元年(1865年)からの 和菓子づくりの暖簾を守っております。移り変わる四季を愛で、変わらない日常を慈しむ。すべての今日に、心が満ちるひとときを。

京菓子のいのちである水をはじめ、 ひとつひとつの素材と向き合いながら、丁寧につくりあげた御菓子をお届けします。

ポケモン上生菓子 秋(4個入り)

上生菓子でピカチュウ・ピッピ・ウリムー・ホウオウを表現しました。

上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしています。

価格:2,916円(税込)

販売方法:店頭販売(京都本店・北千住マルイ店)

※こちらの商品は日持ちの短い商品のため、2023年11月4日・2023年11月28日の2日間限定販売です。

また、在庫数にも限りがございますので予めご了承ください

※店頭販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

※多くのお客さまがご購入できるよう、お一人さま1点限りとさせていただきます

ポケモン麩焼き 秋(3枚入り)

麩焼き煎餅でピカチュウ(オス/メス)・キュウコン・ホウオウと秋の京の風景や行事を表現しました。

麩焼き煎餅とは、もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅です。絵は職人の手でていねいに描いています。

価格:1,728円(税込)

販売方法:

・店頭販売(京都本店・北千住マルイ店)

・オンライン先行販売

※ピカチュウ(オス)・ピカチュウ(メス)はランダムに入っています

※店頭販売・オンライン先行販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

※多くのお客さまがご購入できるよう、お一人さま1点限りとさせていただきます

ポケモン干菓子 秋

干菓子で秋の野に遊ぶピカチュウを表現しました。

砂糖は四国の阿波・讃岐でとれる純日本産砂糖「和三盆」を用いています。干菓子とは、水分が少ないお菓子の総称です。

また、今回は新しくピカチュウのオリジナル菓子木型をつくりました。

干菓子のなかでらくがん粉や和三盆糖を使う“打ち物”といわれるものは「木型」を使ってつくります。木型はひとつひとつ木型職人の技で手彫りされ、それ自体が伝統工芸品でもあります。

価格:2,160円(税込)

販売方法:

・店頭販売(京都本店・北千住マルイ店)

・オンライン先行販売

※店頭販売・オンライン先行販売方法は下記に記載している詳細情報をご確認ください

※多くのお客さまがご購入できるよう、お一人さま1点限りとさせていただきます

店頭販売について

京都本店・北千住マルイ店にて、ポケモン京菓子 全種(ポケモン上生菓子 秋 ・ポケモン麩焼き 秋 ・ポケモン干菓子 秋 )を販売いたします。1日の製造数に限りがございますので、2日程に分け、抽選販売にてご提供いたします。各日数量限定の商品のため、ご希望される皆さまへ行き渡らない場合もございます。ご理解とご容赦いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。

<販売日程>

第1販売日:2023年11月4日(土)

第2販売日:2023年11月28日(火)

※営業時間は店舗ごとに異なるため、下記の詳細情報をご確認ください

※“ポケモン上生菓子 秋” は日持ちが短く、上記 2 日程のみの販売とさせていただきます。“ポケモン麩焼き 秋”、“ポケモン干菓子 秋”は在庫状況に応じて、販売日の翌日以降も各店舗にて一般販売をさせていただく場合がございます

<店頭販売におけるお願い>

・一つ一つ手づくりのため、在庫数に限りがあり、ご希望される皆さまへ行き渡らない場合もございます。ご理解とご容赦いただけますよう何卒よろしくお願いいたします

・お並びいただいている際に商品を見ていただくことができかねるため、事前にご購入商品を決定のうえお越しください

・お一人さま各商品につき1点限りの販売となります

・抽選購入をご希望の方は、下記に記載している各店舗の配布・抽選場所・整列受付時間をご確認のうえお並びください

・安全確保などのため、抽選販売方法・時間の変更・中止を予告なく行う場合がございます

・抽選券の配布後、抽選券をお持ちのお客さまに“くじ引き形式”で前から順に販売整列番号をお渡しいたします

・販売整列番号のお渡しは“くじ引き形式”となりますので、先着順ではございません

・抽選番号を3回お呼びしてもご返答がない場合は、販売整列番号はお渡しできませんのでご注意ください

・販売整列番号[1]から順にご購入いただけます。番号ごとにご購入可能時刻が異なりますので、取得された販売整列番号の販売対象時刻に合わせ、再来店いただけますと幸いです

・販売整列番号に応じた販売時刻は抽選券を取得された方にお知らせいたします

・販売整列番号を3回お呼びしてもご返答がない場合は、あとの番号をお持ちのお客さまをご案内いたしますので、再来店の時刻には十分お気を付けください

・多くのお客さまにご購入いただけるよう、抽選券・販売整列番号の取得はお一人さま1枚限りとさせていただきます

・抽選券・販売整列番号の紛失、盗難等いかなる場合でも、再発行はできかねますのでご注意ください

・抽選券・販売整列番号の交換・転売・譲渡等の行為は固く禁じます

・公共交通機関の遅れなど、いかなる場合においても各店舗の整列受付時間以外のお時間にお越しのお客さまは受付対象外となります

・抽選券の配布はお並びいただいている方が対象です。あとからお越しのお連れさまは、最後尾にお並びいただきますようお願いいたします

・販売整列番号をお渡ししても販売状況によってご希望の商品をご購入いただけない場合がございます。販売状況によっては商品全種ご購入いただけない場合もございますので予めご了承ください

・販売整列番号をお持ちのお客さまをご案内次第、在庫がございましたら各店舗にて一般販売をさせていただきます

・抽選分で在庫がなくなる場合もございますのでご了承いただけますと幸いです。“ポケモン麩焼き 秋”、“ポケモン干菓子 秋”につきましては、在庫状況により翌日以降も販売する可能性がございますが、日持ちの短い“ポケモン上生菓子 秋”は当日のみの販売となります

・店頭販売における商品のお取り置きや、事前のご予約は受け付けておりません

<京都本店>

住所:京都市東山区七条通本町東入 西の門町551番地

整列受付時間:8:30〜9:00 ※販売日程 両日共通

抽選券の配布・抽選:9:00〜9:45

※抽選券の配布状況に応じて、販売整列番号の配布終了時間が定刻を過ぎる場合がございます。予めご了承ください

※整列受付時間外 (8:29以前、9:01以降)は抽選券配布の対象外となります

営業時間:10:00〜17:30

整列・抽選場所:七條甘春堂 京都本店前

※販売整列番号をお持ちのお客さまへの販売につきまして、販売状況によっては17:30以降の商品販売・お渡しになる場合がございます。予めご了承いただけますと幸いです

<北千住マルイ店>

住所:東京都足立区千住3丁目92 北千住マルイ 1F

整列受付時間:8:30〜9:00 ※販売日程 両日共通

抽選券の配布・抽選:9:00〜9:45

※抽選券の配布状況に応じて、販売整列番号の配布終了時間が定刻を過ぎる場合がございます。予めご了承ください

※整列受付時間外 (8:29以前、9:01以降)は抽選券配布の対象外となります

営業時間:10:00〜20:00

整列・抽選場所:北千住マルイ 1階正面入口前

オンライン先行販売について

全国の皆さまにお届けできるよう、ポケモン麩焼き 秋 ・ポケモン干菓子 秋 の2種に限り、オンライン先行販売を行います。数量限定・先着順となりますので、予めご了承ください。なお、オンライン先行販売と店頭販売でそれぞれ在庫をご用意しております。オンライン先行販売が完売の場合は、店頭販売のご利用もご検討ください。

オンライン先行販売 開始日時:2023年10月31日(火)13:00〜

対象商品:ポケモン麩焼き 秋 ・ポケモン干菓子 秋

先行販売専用WEBサイト:https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/pages/pokemonkyogashi/

お届け方法:配送

※商品のお届けは準備ができ次第、順次発送とさせていただきます

※日持ちの短い“ポケモン上生菓子 秋 ”はオンライン先行販売の対象外となります。ご了承ください

権利表記 記載のお願い

商品の画像をご使用の際は、下記の権利表記をご記載いただけますようお願いいたします。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

株式会社 七條甘春堂について

【会社概要】

社名:株式会社 七條甘春堂

本社所在地:京都府京都市東山区鍵屋町493

代表取締役:木ノ下圭子

事業内容:食料品製造業

七條甘春堂 公式サイト:https://www.7jyo-kansyundo.co.jp/

七條甘春堂 公式Instagram:https://www.instagram.com/7jyokansyundo.official/?hl=ja

七條甘春堂 公式Twitter:https://twitter.com/7jyokansyundo