マ・ドンソクが主演・プロデュースする韓国映画『犯罪都市』シリーズの最新作『The Roundup:No Way Out』(英題)が、『犯罪都市 NO WAY OUT』の邦題で、2024年初春に全国公開されることが決まった。日本からは青木崇高、國村隼も出演している。日本公開決定を記念し、海外ビジュアルも解禁された。

【写真】青木崇高、『犯罪都市 NO WAY OUT』参戦! 外国人俳優が敵役を務めるのはシリーズ初 キャスト陣ソロカット

本作は『新感染 ファイナル・エクスプレス』(2016)で世界的に大ブレークし、『エターナルズ』(2021)でマーベルヒーローの一員となったマ・ドンソクが主演・プロデュースを務める『犯罪都市』シリーズの第3弾。ベトナムでの凶悪犯一斉検挙から7年後、拳一つで悪党たちに立ち向かう“怪物刑事”マ・ソクト(マ・ドンソク)がソウル広域捜査隊に異動し、新種薬物事件の背後にいる新たな強敵たちと戦うさまを描く。

5月の韓国オープニング興収では、同時期公開のハリウッド大作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』や『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』を押さえて堂々の第1位を記録。公開から約1ヵ月後には、前作『犯罪都市 THE ROUNDUP』(2022)に続いて動員1000万人を突破し、今年を代表するメガヒット作となった。そして来年5月には、早くも第4作の韓国公開が予定されている。

最新作には、シリーズで初めて「2人」の最強ヴィランが登場する。敵役の一人として抜てきされたのは、韓国映画初挑戦となる青木崇高。外国人俳優が敵役を務めるのはシリーズ初で、極悪非道な“ヤクザの解決屋”リキ役を演じた。青木は本作のために、自身の出演作『るろうに剣心』シリーズのアクションチームを招き、日本でのトレーニングを自ら買って出たという。練習映像を撮影して『犯罪都市』スタッフに共有するなど、作品へ真剣に取り組み、努力と情熱の末に誕生した青木の日本刀アクションは、マ・ソクトに対抗する日本のヴィランとして韓国の観客に強烈な印象を残した。

もう一人の敵役“汚職刑事”チュ・ソンチョル役に抜擢されたのは、ドラマ『秘密の森』シリーズ、映画『神と共に』シリーズなどで幅広い演技力を見せてきたイ・ジュニョク。厳しいトレーニングで20kg以上の増量を行い、既存の敵役とは違った魅力を見せるためにボイストレーニングを行うなど、全く新たな顔を見せている。

さらにナ・ホンジン監督『哭声/コクソン』(2016)で謎の男を怪演し、“韓国のアカデミー賞”青龍映画賞2冠を獲得した國村隼がヤクザの親分役として出演する。

解禁された海外ビジュアルは、サイレンをともしたパトカーを背に、「拳」を握りしめるマ・ソクトの姿が写し出されている。その視線の先にあるものとは…。

映画『犯罪都市 NO WAY OUT』は、2024年初春全国公開。