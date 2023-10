マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の新作ドラマ、「デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)」の企画が全面的に刷新されることがわかった。米The Hollywood Reporterによると、2023年9月下旬、マーベル・スタジオが本作の脚本家・監督チームを一斉に解雇したという。

解雇されたのは、脚本・製作総指揮を務める予定だったマット・コーマン&クリス・オードと、今後のエピソード監督を含む監督陣。撮影は2023年3月から開始されたのち、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキを受けて6月中旬から中断されているが、すでに全18話の半分以下を撮り終えていたという。

ところがケヴィン・ファイギ社長を含むマーベル・スタジオの幹部陣は、完成した映像を評価し、作品として満足できる出来ではないと判断。チームを解雇し、現在は新たな脚本家・監督の検討に入っている。今後は新たなチームを編成し、企画が整ったのちに、(SAG-AFTRAのストライキが終結していれば)撮影が再開されることになりそうだ。

そもそも「デアデビル:ボーン・アゲイン」は、Netflix版「Marvel デアデビル」(2015-2018)からの“復活”というMCU史上初の試み。デアデビル/マット・マードック役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオ、パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルが続投するが、アクション要素の強かったNetflix版からは作風を一新。コックスは「法廷モノ」の要素が強いと予告していた。

事実、解雇されたコーマン&オードは本作を“法廷モノ”として構築しており、第1話~第4話の時点で、マット・マードックがデアデビルのスーツを着て登場することはなかったという。当初、マーベル・スタジオはこのコンセプトにゴーサインを出したものの、実際の作品を確認したのちに構想の見直しを決定。すでに撮影済みのエピソードやシーンも一部は引き続き使用する計画だが、ストーリーには異なる要素を組み込む方針だ。

報道を受け、キングピン役のヴィンセント・ドノフリオは、「できる限り最高のシリーズを、自分たちが誇りに思える作品を届けます。信頼してほしい」とX(Twitter)にてコメント。「これまでに参加した優れたプロジェクトは、どれも撮影以前・撮影中・撮影後と常に進化してきました。最近はそれが大きなニュースのように報道されるけれど、そんなことはなく、作り手たちが最善を尽くしているだけのことです」と記した。

また今回の報道によって、本作が以前示唆されたように2シーズン構想であることも判明している。解雇されたコーマン&オードは、シーズン2も含めて製作総指揮にクレジットが残るという。

「デアデビル:ボーン・アゲイン」については、先日、配信時期が2024年から2025年1月に延期されるとも報じられていた。マーベル・スタジオによる新たなスケジュールの正式発表が待たれる。

