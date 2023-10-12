X-MENとHUFがコラボ、90年代インスパイアでコミックの世界観を表現

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マーベル・ヒーロー「X-MEN」と、人気のストリートブランドHUF（ハフ）がコラボレーションを果たしたコレクションが発表された。

今回のHUF x X-MENでは、90年代のX-MENからインスパイアされたオーバーサイズのグラフィックや、大胆なカラーを使った新しいコレクションで、アイコニックなコミックの世界観を表現している。

HUF Flagship Stores、hufworldwide.jpにて2023年10月13日(金) 10:00より発売。ラインナップを見てみよう。

DARK PHOENIX WORK JACKET | WASHED BLACK

\33,000

EPIC SHOWDOWN CREW SWEATER | NATURAL 

\19,800

X-MEN TT P/O HOODIE | BLACK

\17,600

MUTANT TEAM-UP CREWNECK | HEATHER GREY

\16,500

PHOENIX RISING L/S TEE | BLACK

\8,800

FUTURE CLASH RESORT SHIRT | BLACK

\17,600

PSYLOCKE FOOTBALL JERSEY | NAVY 

\15,400

MAGNETO TRIUMPHANT S/S TEE | WHITE

\6,930

ADAMANTIUM SKATEDECK | MULTI

\17,600

hufworldwide.jp