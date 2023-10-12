X-MENとHUFがコラボ、90年代インスパイアでコミックの世界観を表現
マーベル・ヒーロー「X-MEN」と、人気のストリートブランドHUF（ハフ）がコラボレーションを果たしたコレクションが発表された。
今回のHUF x X-MENでは、90年代のX-MENからインスパイアされたオーバーサイズのグラフィックや、大胆なカラーを使った新しいコレクションで、アイコニックなコミックの世界観を表現している。
HUF Flagship Stores、hufworldwide.jpにて2023年10月13日(金) 10:00より発売。ラインナップを見てみよう。DARK PHOENIX WORK JACKET | WASHED BLACK
\33,000EPIC SHOWDOWN CREW SWEATER | NATURAL
\19,800X-MEN TT P/O HOODIE | BLACK
\17,600MUTANT TEAM-UP CREWNECK | HEATHER GREY
\16,500PHOENIX RISING L/S TEE | BLACK
\8,800FUTURE CLASH RESORT SHIRT | BLACK
\17,600PSYLOCKE FOOTBALL JERSEY | NAVY
\15,400MAGNETO TRIUMPHANT S/S TEE | WHITE
\6,930ADAMANTIUM SKATEDECK | MULTI
\17,600
hufworldwide.jp