¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó¡¢±Ç²è¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¡Ö600Ò°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«Ä¾¤·
2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤«¤é¡Ö600¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò»È¤¤¡¢Â³ÊÔ¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØFaraway Downs¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó¤Î²»³Ú¥É¥é¥Þ¡¢À½ºîÈñ¤¬¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Î1.6ÇÜ¤Ë¡ª
¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ
¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñµ®ÉØ¿Í¤Î¥ì¥Ç¥£¡¦¥µ¥é¡¦¥·¥å¥ì¥¤¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¹Âç¤ÊÂçÎ¦¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Î¹¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡£°ÆÆâÌò¤ÎÁÆÌî¤Ê¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡¢¥È¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÍÍ¡¹¤ÊÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¤¬¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬½ö»ö»íÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡ØFaraway Downs¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËËÒ¾ì¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥é¤¬É×¤Î»à¸å¡¢Èà½÷¤ÎÅÚÃÏ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃË¼ß¤«¤éËÒ¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¤È¼ê¤òÁÈ¤àÅ¸³«¤Ë¡£¥µ¥éÌò¤Ç¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¥É¥í¡¼¥ô¥¡¡¼Ìò¤Ç¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
Â³ÊÔ¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥é¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢ÊÆVariety¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡ØFaraway Downs¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É·Á¼°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤¬ºÆ³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ä¤Î±Ç²è¡Ø¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ù¤ËºÆ¤Ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¡ØFaraway Downs¡Ù¤òÁÏºî¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±Ç²è¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±Ç²è¤«¤é200Ëü¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó600¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤È»ä¤ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÈºîÉÊ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆSXSW¡Ê¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦²»³Ú¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¿¼¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØFaraway Downs¡Ù¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØFaraway Downs¡Ù¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡õ¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ó¥°¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼Ìò¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¸¥×¥È¡Ù¡Ë¡¢¥À¥Ã¥È¥óÌò¤Ç¥Ù¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥ë¥½¡¼¥ó¡Ê¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥Ê¥éÌò¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¡Ê¡ØOperation Buffalo¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¡ØFaraway Downs¡Ù¤Ï¡¢10·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËSXSW¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏHulu¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏStar+¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´ÃÏ°è¤Ç¤Ï Disney+¤Ë¤Æ11·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë