伝説の仕事人ロバート・マッコールさんの容赦なき戦いが描かれる『イコライザー THE FINAL』の未公開シーンが、米Colliderにて公開された。マッコールさんの染み入る格言を聞くことができる。

この削除シーンは、シチリアにて街の人々がマフィアの襲撃を受けた後の場面。地元警官のジオ・ボヌッチが「家族を守ることができなかった。自分には勇気が足りなかった」とマッコールさん(デンゼル・ワシントン)に弱音を吐く。

口を固く結んで聞いたマッコールさんは、ボヌッチに「辞めるのか?諦めるのか?」と尋ねる。若きボヌッチが「そんなつもりでは……」と言い淀むと、マッコールさんは深みのある言葉と共に畳み掛ける。

「“恐ろしさ”とは感情。“勇ましさ”とは行いだ。勇気とは、ライオンのような雄叫びの声のことではない。朝、お前を起き上がらせ、バッジをつけさせる、内なる声のことだ。」

