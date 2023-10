●金髪ボブ姿の元殺し屋役で新境地

数々の映画やドラマで独特の存在感を放ち、活躍し続けている女優の真木よう子。Amazon Original映画『次元大介』(10月13日より世界独占配信)では、玉山鉄二演じる主人公・次元大介の敵役を演じた。金髪ボブ姿で伝説の元殺し屋に扮した真木にインタビュー。本作での役作りをはじめ、今の女優業に対する思いや、プロデューサーとして作品を作っていきたいという今後の展望を語ってくれた。

真木よう子 撮影:蔦野裕

○■初めて演じる役柄は「演じていて面白さがあった」

ルパン三世の無二の相棒で早撃ちの天才であるガンマン、次元大介を主役に据えた本作。真木は、次元の敵となる泥魚街のボスにして伝説の元殺し屋のアデルを演じた。アデルは国籍・年齢不詳の絶世の美女である一方、片足と声を失った残酷かつ哀しい過去を持つ。

アデル役は真木にとって「今までやったことがない難しい役どころ」であり、「ぜひチャレンジしてみたい」との思いでオファーを受けたという。

「オリジナルキャラクターなのでけっこう遊べるのかなと。きっと面白い立ち位置になるだろうなと思いましたし、世界のいろんな人に見てもらえるということもあったので、やってみたいと思いました」

2021年に、『太田上田』(中京テレビ)の公式YouTubeチャンネルに出演した際、くりぃむしちゅーの上田晋也が「『ルパン三世』がもう1回実写化されたら、峰不二子は絶対、真木よう子さん」と語ると、真木も「私もちょっとやってみたいんですよ」と話していた。

その動画について話を振ると、「ありましたね」と懐かしそうに笑う真木。今回、峰不二子役ではないが、主人公の敵役という重要な役どころにやりがいは十分だったようで、「今までやったことがないような役でしたし、演じていて面白さはありました」と振り返る。

金髪ボブ姿の元殺し屋・アデル役で激しいアクションも披露 Original comic books created by Monkey Punch (C)2023 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and TMS Entertainment Co.,Ltd.All Rights Reserved

○■車いすを操りながら激しいアクションにも挑戦

アデルを演じる際には、人間らしさを消すことを意識したという。

「頭がいかれてるのか、それとも無機物みたいに動かないのか、どっちかかなと思っていましたが、監督が後者のほうだったので、その方向に。ガンアクションのときに銃がかすめても目を閉じないようにして撃ったり、表情をあまり変化させないように気をつけて演じました」

凄まじい戦闘能力を持つアデル。予告でも、真木が車いすを操りながら激しいアクションに挑戦し、次元と対決する様子が映し出されている。事前にしっかりアクションの練習があったに違いないと思ったが、真木は「そんなにしなかったです」と言い、当日現場で動きを教わって演じたと説明した。

本作で新境地に挑んだ真木。「見たことがない私が見られるのではないかなと思いますし、スカッとしてもらえるんじゃないかなと思っています」と語った。

●以前から抱いていたプロデューサー願望

2001年にデビューし、女優として20年以上活動している真木。今の仕事への思いを尋ねると、プロデューサーになりたいという思いが強くなってきたと明かす。

「この子いいな、この子はこういう役をやったらいいんじゃないかなと、そういうことを考えるようになってきて、作品を作る側であるプロデューサーになりたいと思っています」

以前から作品全体のことを考えながら人の芝居を見るのが好きだったという。

「自分が出演している作品の映像をチェックしていても、自分よりもほかの人のお芝居をチェックして、例えば、いろんなカットの中からこの表情すごくいいな、これが使われるといいなとか、そういうことを思っていました。なのでけっこう前から、いずれもしかしたらプロデューサーの仕事をするようになるのかもしれないと思っていて、その思いが強まってきた感じです」

すでにプロデューサーとして動き出しているそうで、「まだ発表していませんが、動いているものはあるので、待っていていただけたら」と現状を説明。引き続き、女優としても活動していくようで、「求められたら出演します」と話した。

○■強い女性を描いた作品が「日本でも増えていくといいなと」

年齢を重ねてきた今の女優業のやりがいを尋ねると、「40歳って微妙なんですよね」と本音を吐露する。

「この年代のことを書いてくれた作品があればやりやすいのだろうと思いますが、だいたいお母さん役であったり、少し年齢を下げて誰かの奥さん役であったり。あまり日本の作品は女性1人だけに焦点を当てられないので、難しいなと思っています」

そして、強い女性を描いた作品が増えていくことを期待。

「女性は家で待っているみたいなものが多いですよね。女性が強い時代になってきましたし、強い女性の役がもっとあってもいいなと。ハリウッドは昔からそういう作品を作っていますし、日本でも増えていくといいなと思っています」

これから先、「素晴らしい脚本が出てきてほしいです」と期待しつつ、自身がプロデューサーになれば求めている作品が作れるため、「作る側に回ろうかなと思っています」と語る。

プロデューサーとしていい作品を届けることに力を注いでいくことになるであろう真木。「いろいろ仕掛けていこうと思っているので楽しみにしていてください」とメッセージを送った。

■真木よう子

1982年10月15日生まれ、千葉県出身。映画『DRUG』(01)でデビュー。映画『ベロニカは死ぬことにした』(06)で初主演を務め、同年『ゆれる』で第30回山路ふみ子映画賞新人女優賞を受賞。『さよなら渓谷』(13)で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、『そして父になる』(13)で同賞最優秀助演女優賞をダブル受賞した。そのほかの主な映画出演作に『SP』シリーズ(10-11)、『焼肉ドラゴン』(18)、『孤狼の血』(18)、『ある男』(22)など。主演映画『アンダーカレント』が公開中。