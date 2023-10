レゴジャパンは『どうぶつの森』シリーズとコラボレーションした新製品「レゴ®どうぶつの森TM」を発売することを発表した。

レゴは1962年より日本に上陸し、今現在まで子供の人気を博しているおもちゃだ。「シティ レゴの町シリーズ」や「ニンジャゴー」といった一つひとつの商品に物語性が感じられたり、子供自身が作ったり破壊したりして創造性が培われる点など、人気になった点はいくつも挙げられる。

『どうぶつの森』シリーズは任天堂が開発・発売している動物たちが暮らす村に移住し、住人たちとのコミュニケーションを行ったり、自分だけの村を作ったりなど、自由気ままに暮らせるシミュレーションゲームだ。

今回のコラボに登場する製品として「しずえさん、おうちにようこそ」、「ジュリー の バースデーパーティ」、「リリアン の 楽しいキャンプ」、「かっぺい の ボートツアー」、「タヌキ商店 と ブーケの家」の5つのセットが発売される。

レゴなのに『どうぶつの森』らしさがしっかりと感じられる製品となっており、ゲーム内にも存在している建物やキャラクターが登場している。

「レゴ®どうぶつの森TM」は2024年3月1日から全国のレゴ商品取扱店舗にて販売される。現時点では日本での価格は不明となっている。

なお、海外向けの価格は公開されており、「しずえさん、おうちにようこそ」は39.99ドル(約6000円)、「ジュリー の バースデーパーティ」は14.99ドル(約2200円)、「リリアン の 楽しいキャンプ」は19.99ドル(約3000円)、「かっぺい の ボートツアー」は29.99ドル(約4400円)、「タヌキ商店 と ブーケの家」は74.99ドル(約1万1000円)となっている。

以下、プレスリリース全文

「レゴ®どうぶつの森™」2024年3月1日(金)より販売開始

レゴグループと任天堂の新たなコラボレーション

レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、任天堂株式会社(以下任天堂)の人気ゲームシリーズ「どうぶつの森」とコラボレーションした新シリーズ「レゴ®どうぶつの森TM」を2024年3月1日(金)より発売します。登場する製品は、「ジュリー の バースデーパーティ」「リリアン の 楽しいキャンプ」「かっぺい の ボートツアー」「しずえさん、おうちにようこそ」「タヌキ商店 と ブーケの家」の5つのセットです。

「どうぶつの森」は任天堂で最も人気のあるゲームシリーズのひとつであり、2001年の発売以来、何百万人もの人々が自分の好みの家やコミュニティを作り、どうぶつたちとの交流を楽しみ、幸せな時間を過ごしてきました。その「どうぶつの森」の世界が、この度レゴ®ブロックの形で初めて登場します。

「レゴ®どうぶつの森TM」では、レゴ®ブロックで組み立てたゲームでおなじみの風景の中で、ミニフィギュアになったどうぶつたちとの交流を楽しんだり、ショッピングをしたり、さまざまなストーリーを再現することができます。

新登場のセットは、組み合わせてカスタマイズしやすい設計になっており、窓枠などの建物のパーツも簡単に入れ替えることができます。全てのセットで家具やパーツの配置を自由にアレンジしたり、セット同士を組み合わせたり、セット間でパーツを組み替えたりすることができるため、自分だけの世界や独自の場面を作ることが可能です。

「レゴ®どうぶつの森TM」を通して、ゲームのお気に入りのシーンやキャラクターを現実の世界で再現し、想像力や創造性を発揮しながら遊んでいただけます。

■しずえさん、おうちにようこそ(77049)

しずえさんとドレミを手伝ってドレミの家を模様替えしたり、風船のプレゼントを開けたり、道具を作ったり、フルーツや花を摘んだりすることができます。

■ジュリー の バースデーパーティ(77046)

ジュリーと一緒にお祝いし、カップケーキを分け合い、プレゼントを開けることができます。

■リリアン の 楽しいキャンプ(77047)

テントを張ったり、マシュマロを焼いたり、高跳び棒を使って川を飛び越えたり、「どうぶつの森」シリーズでおなじみのスコップなどの道具を手に取ったりして、アウトドアの生活を楽しむことができます。

■かっぺい の ボートツアー(77048)

ボートに乗ってかっぺいやジュンと一緒に離島を探検したり、ヤシの実や竹を探す冒険に出かけたり、ヤドカリ、サカナなどの生き物を発見したりして、のんびりとした生活を楽しむことができます。

■タヌキ商店 と ブーケの家(77050)

タヌキ商店では買い物をしたり、ブーケの家では焼きたてのクッキーを食べたりすることができます。

<レゴグループ クリエイティブ・リーダー兼デザイン・ディレクター サイモン・ケント氏のコメント>

「どうぶつの森」は、創造性とどうぶつたちとの生活がとても重要な要素であると私たちは考えています。レゴ®ブロックを使ってその体験を現実世界で実現し、新しいミニフィギュアを作ることはチームにとって楽しいことでした。特に力を入れたことの一つは、ゲーム内と同じ自由さを感じられるように、セットのカスタマイズをなるべく簡単にすることでした。さらに、ゲームに登場するどうぶつたちをミニフィギュアとして忠実に再現することも私たちがこだわったポイントの一つです。子どもたちが「どうぶつの森」の大好きなキャラクターと一緒に遊べることを楽しみにしています。

<任天堂株式会社 ゲームプロデューサー 京極あや氏のコメント>

自由気ままに思い思いの暮らしの場を作ってお楽しみいただく、ビデオゲームの「どうぶつの森」の世界が、レゴ®ブロックでは、現実の世界の中で実際に手で触れながらお楽しみいただけるようになります。セットを組み立てた後も、セットの中の家具や植物を自由に模様替えしたり、セット同士を組み合わせて村を作り上げるなど、お子様の好みや成長にあわせて、様々な範囲で創造性を発揮していただけます。「どうぶつの森」の世界やどうぶつたちが、「レゴ®どうぶつの森TM」として皆さんの暮らしに寄り添うことで、笑顔をお届けできれば幸いです。

「レゴ®どうぶつの森TM」は、2024年3月1日(金)から全国のレゴ商品取り扱い店舗にて販売します。(取り扱いがない店舗もございます。)

■商品概要

製品名:しずえさん、おうちにようこそ

キャラクター:しずえ・ドレミ

製品番号:77049

ピース数:233個

対象年齢:6歳以上

発売日:2024年3月1日(金)

サイズ(完成時):(約)高さ: 17cm 幅:25cm

製品名:ジュリー の バースデーパーティ

キャラクター:ジュリー

製品番号:77046

ピース数:170個

対象年齢:6歳以上

発売日:2024年3月1日(金)

サイズ(完成時):(約)高さ: 9cm 幅:17cm奥行:10cm

製品名:リリアン の 楽しいキャンプ

キャラクター:リリアン

製品番号:77047

ピース数:164個

対象年齢:6歳以上

発売日:2024年3月1日(金)

サイズ(完成時):(約)高さ: 9cm 幅:20cm奥行17cm

製品名:かっぺい の ボートツアー

キャラクター:かっぺい・ジュン

製品番号:77048

ピース数:233個

対象年齢:6歳以上

発売日:2024年3月1日(金)

サイズ(完成時):(約)高さ: 9cm 幅:28cm奥行17cm

製品名:タヌキ商店 と ブーケの家

キャラクター:たぬきち・ブーケ

製品番号:77050

ピース数:535個

対象年齢:7歳以上

発売日:2024年3月1日(金)

サイズ(完成時):(約)高さ: 15cm 幅:39cm

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴ グループの使命です。レゴ®ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴ グループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴ グループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

