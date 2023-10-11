Ç¯¼ý950Ëü±ß¤À¤¬¡Ä¶ä¹Ô°÷¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Âß¤»¤Þ¤»¤ó¡×31ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È¾¦¼Ò¥Þ¥ó¡¢4,500Ëü±ß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡Ò¼ÕÀä¡Ó¤Î¥ï¥±¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÊÖºÑÈæÎ¨¤Ï20¡Á25¡óÄøÅÙ¡¢¤Þ¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥í¡¼¥ó¿³ºº¤ÎÌÜ°Â¤È¤¹¤ëÊÖºÑÈæÎ¨¤Ï30¡Á40¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÊÖºÑÈæÎ¨¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿³ºº¤Ë¤È¤ª¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¡¢FP Office³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿¹¹¬¹¾FP¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤«¤é¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ºº¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Ø
31ºÐ¤ÇÇ¯¼ý950Ëü±ß¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¿½¤·¹þ¤ß
A¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤·28ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£ÍâÇ¯Âè°ì»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¸«»ö¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á°¿¦¤è¤ê¤âµëÍ¿¤Î¹â¤¤ÀìÌç¾¦¼Ò¤ØÅ¾¿¦¡£Ç¯¼ý¤Ï950Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ºÊ¤ÏÂèÆó»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¡£º£²ó¤Î½Ð»º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤è¤¦¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¤Ï1Æü¤ÎÂçÈ¾¤ò²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ´Ö¼è¤ê¤Ï2DK¡£4¿Í²ÈÂ²¤Ç¤Ï¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¸Í·ú¤Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ12Ê¬¡£A¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤´¤í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿·úÇäÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý950Ëü±ß¡¢Êª·ï¤Ï¿·ÃÛ·úÇä¸Í·ú4,500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤ÈÉÔÆ°»º²Á³Ê¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¶âÍø¤¬°ìÈÖÄã¤¤¶ä¹Ô¤Ë¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î²¾¿³ºº¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¼ÕÀä¡×¡£
¤Ê¤Ë¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¡Ä¡ÄÄÌÃÎ¤ò¸«¤¿A¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¡¢¹²¤Æ¤Æ¶ä¹Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤â¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¸ÄÊÌ¤Î²óÅú¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÇÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº·ë²Ì
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¼µ3¤È¤ª¤ê¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¾µÇ§¡ÊËþ³Û²óÅú¡Ë
¢¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¡Ê¸º³Û²óÅú¡Ë
£¼ÕÀä¡ÊÁ´³ÛÉÔ¾µÇ§¡Ë
A¤µ¤ó¤Ï¢¤Ë¤â³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý¤ä¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Û¤«¤ËÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤ËA¤µ¤ó¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢A¤µ¤ó¤Ï3¤Ä¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ÕÀä¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø
¡ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥í¡¼¥ó
·ëº§Á°¤Î26ºÐ¤Î»þ¡¢Í§¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤ÆÅê»ñÍÑÊª·ï¤ò2¼¼¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊª·ï¹ØÆþ»þ¤Ë¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥í¡¼¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2¼¼¤È¤âÅÔ¿´¤Î±ØÅÌÊâ5Ê¬°ÊÆâ¤ÎÃæ¸Å¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1,800Ëü±ß¤È1,500Ëü±ß¡£¤É¤Á¤é¤âÁ´³Û¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß1,450Ëü±ß¤È1,250Ëü±ß¡¢·×2,700Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿½¹þ¶â³Û¤Ï4,500Ëü±ß¡£¤¢¤ï¤»¤Æ7,200Ëü±ß¤Î¼ÚÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¼ÚÆþ¿½¹þ¤ò¼õÉÕ¤·¤¿ºÝ¡¢Â¾¹Ô¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤â¹ç»»¤·¤¿¶â³Û¤Ç¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç4,500Ëü±ß¤ò¼Ú¤ê¤ë¤À¤±¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥í¡¼¥ó¤Î»Ä¹â¤âÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Î¤Ê¤«¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¿³ºº¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ä¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¼ÚÆþ¤â¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢Å¾¿¦¤·¤Æ5¥õ·î
Å¾¿¦¸å1Ç¯·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ÏÅ¾¿¦¸å¤ÎµëÍ¿¤ò¤â¤È¤Ë¸«¹þ¤ß³Û¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤Þ¤À¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¼ý¤è¤ê¤âÄã¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿®ÍÑ¾ðÊó¤ËÍúÎò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¿®ÍÑ¾ðÊó¤È¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ä³Æ¼ï¥í¡¼¥ó¤Î¿½¹þ¤ä·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¼è°ú»ö¼Â¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¡¦¥¢¥¤¡¦¥·¡¼(CIC)¡¢ÆüËÜ¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡¹½(JICC)¡¢Á´¹ñ¶ä¹Ô¸Ä¿Í¿®ÍÑ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼(KSC)¤Î3µ¡´Ø¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¾õ¶·Åù¤Î¾ðÊó¤ÏCIC¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÍúÎò¾ðÊó¤ÏJICC¡¢¶ä¹Ô¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏKSC¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¦¾ðÊó¤Ï³Æµ¡´Ø¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡´Ø¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âCIC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Îµ¡´Ø¡ÊJICC¡¢KSC¡Ë¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿½¹þ¾õ¶·¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¡¢ÊÖºÑ¾ðÊó¡ÊÀµ¾ï¤Ê»ÙÊ§¤¤¡¢±äÂÚ¡¢ÂÚÇ¼¡Ë¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤ÍÑ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò²òÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÆÄÂ¥¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç4¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÈÂÓÅÅÏÃÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö°ÛÆ°¾ðÊó¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¢¨¡£
¢¨¸Ä¿Í¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ø¤Î·ÇºÜ
ÃÙ±ä¾ðÊó¡¦¡¦¡¦ÊÖºÑÆü¤«¤é¿ôÆü¡Á3¥õ·îÌ¤Ëþ¤ÎÃÙ¤ì
°ÛÆ°¾ðÊó¡¦¡¦¡¦ÌóÄêÊÖºÑÆü¤è¤ê61Æü°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï3¥õ·î°Ê¾å¤Î±äÂÚ
¡Î¿ÞÉ½¡Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¢¨¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙÌ±´Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤â¤È¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏºÆ¿³ºº¤ËÎ×¤á¤ë¾ì¹ç¤â½½Ê¬¤¢¤ë
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼êÂ³¤¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¿½¹þ¡×¢Í¡Ö¿³ºº¡×¢Í¡Ö¥í¡¼¥ó·ÀÌó¡×¢Í¡ÖÍ»»ñ¼Â¹Ô¡×¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¿½¹þ¡×¤ÎÁ°¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æ¬¶â¤ä¼ÚÆþ¶â³ÛÅù¤Î»ñ¶â·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Å¾¿¦Í½Äê¡¦Ã±¿ÈÉëÇ¤Í½Äê¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿ÍýÍ³¤¬¡ÖÁí¹çÅªÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤ä¿®ÍÑ¾ðÊó¡¢¼ÚÆþ´õË¾³Û¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¹àÌÜ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÆÅÙ¿³ºº¤ËÎ×¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¹ ¹¬¹¾
FP Office³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼