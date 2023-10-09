¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¿Í¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´ÊÃ±¤ÊÀáÌó½Ñ¡É6Áª
¡½¡Î¤ª¾Ð¤¤ÀáÌóÆ»¾ì¡Ï¡½
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀáÌó¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¡Á2019Ç¯¤Ç100Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯40Ëü¡Á50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æËý¤ÏÀáÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´ÊÃ±¤ÊÀáÌó½Ñ¡¥¹¥Þ¥Û¤Î·ÀÌó²ñ¼Ò¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¡È¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÀáÌó½Ñ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¡È¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¦¿Í¤Û¤ÉÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëdocomo¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢au¤ò¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Âç¥¥ã¥ê¥¢³Æ¼Ò¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë³Ê°Â¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î³Ê°ÂSIM¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËè·î¿ôÀé±ß¤Î¤ªÆÀ¤Ë
¡¡ËÍ¤Ï8Ç¯Á°¤Þ¤Çau¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤½¤Î¸åahamo¤òÍøÍÑ¤·¡¢º£¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥á¡¼¥ë¤ÏGmail¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥á¡¼¥ë¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·÷³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯»Ù¾ã¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËè·î¿ôÀé±ß¤âÀáÌó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¤Û¤ÜÄê²Á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇã¤¤Êª¤âÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÍøÍÑ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âµÞ¤Ë²¿¤«É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÄê²Á¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¦¤Ê¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡£³°¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÇã¤ï¤º¿åÅû¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯
¡¡ËÍ¤Ï³°¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇã¤¦¤³¤È¤âÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°û¤ßÊª¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÅû¤Ë¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç1ËÜ150±ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òËèÆüÇã¤¦¤È¤·¤¿¤é·î¤Ë4,500±ß¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÅû¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð¤³¤ÎÊ¬¤ÎÀáÌó¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¾ÃÈñ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤°Â°×¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î³ä°ú¾¦ÉÊ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î³ä°ú¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â1¤Ä¤ÎÀáÌó¤Ç¤¹¡£³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤òÇã¤¨¤ÐÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤òËÜÅö¤ËÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤é³ä°ú¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ä°ú¤Ç¤ªÆÀ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉáÃÊÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ê¸Ä¿ô¤òÇã¤Ã¤Æ·ë¶ÉÉå¤é¤»¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸½¶â¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¡¸½¶â¤ÎÍøÍÑ¤âÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1¡óÁ°¸å¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤«¤¬1¡ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¶âÊ§¤¤¤À¤È¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëOlive¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç7¡ó¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤äÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤À¤±¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬´°Î»¤¹¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¸½¶âÊ§¤¤¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÊý¤¬»ÙÊ§¤¤¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£