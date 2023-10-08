¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¤¬¤ä¤Ð¤¤¡£¾éÃÌÈ´¤¤Ç´¶Æ°¤·¤¿²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º5Áª
4MEEEÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¡´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡¡×¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤ò¼ê·Ú¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ëÅÅÃÓ¼°¤Î²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
Âî¾åÁÝ½üµ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢8.3cm¡ß6cm¡ß8.3cm¡£
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹♡
ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤ËÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤ä¥Î¥º¥ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¡ª
ÅÅÃÓ¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡´¥ÅÅÃÓ¼°Âî¾åÁÝ½üµ¡
Äê²Á¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¢¹â²»¼Á¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó(¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¡¢EV-008)
¡Ö¹â²»¼Á¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó(¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¡¢EV-008)¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¢ö
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢2.1cm¡ß1.2cm¡ß127cm¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¸ÄÌÜ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤â¡ý
¢¡¹â²»¼Á¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó(¥Þ¥¤¥¯ÉÕ¡¢EV-008)
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ£¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È
¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼«Æ°¤Ç¸÷¤ë¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Ê¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹♡
5.9cm¡ß3cm¡ß8.9cm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¸¡ÃÎµ÷Î¥¤ÏÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¾ÃÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê²ÈÅÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¤¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È USB/´¥ÅÅÃÓ Î¾ÍÑ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò3ÃÊ³¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ä´¸÷¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¿²¤ëÁ°¤ËÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø♡
ÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Çã¤Ã¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Î²ÈÅÅ¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È USB/´¥ÅÅÃÓ Î¾ÍÑ
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¥3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë
DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ò·Ú¤¯¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥é¥¤¥È¤¬ÉÕ¤¯ÊØÍø²ÈÅÅ¡£
LEDÅÅµå¤¬3¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö
ÅÅÃÓ¼°¤Ç¡¢Ï¢Â³»ÈÍÑ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÌó30»þ´Ö¤È¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¤Î¤â¡ý
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤äËí¸µ¤Î¥ß¥Ë¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Û¤«¡¢ºÒ³²¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¢¡3LED¥×¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¥ß¥Ë
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)