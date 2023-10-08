ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ËÀå¸Ý¡¡ÎÁ¶â¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¹â¤Ã¤Ã¡×¡Ö¹âµéÎÁÍý¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿©¤Ù¤ëÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Î¶â³Û¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹â¤Ã¤Ã¡×¡Ö¹âµéÎÁÍý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¢ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤ÎÉðÅÄ¤¬¡Ö·Ú¤¯¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï²¿¸Î¤À¤«ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Ó¡¼¥ë¡ß2¤Î¥Á¥Ã¥×¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤Ç¡ð75¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆüËÜ±ß¤À¤Ã¤¿¤é°ìËü±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¤Í!!¡¡¤³¤Á¤é¤Î¤â·ë¹½¥¤¥±¤Þ¤¹¤¬¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£Æü¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Öµ×Èþ»Ò¤µ¤óÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤½¤Á¤é¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¹âµéÎÁÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kumikotakedaofficial¡Ë