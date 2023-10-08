¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¡ÈÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¡É14ºÐÄ¹½÷¤Ë¤·¤¿ÇËÅ·¹Ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë²ÃÆ£¹À¼¡¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦14ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ø¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Íá°á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë
¡¡¸½ºß¡¢Êì¤ÈÌ¼¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿¿ÌÚ¤Ï¡¢¸½ºß14ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌ¼¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿¿ÌÚ¤ÏÌ¼¤«¤é¡ÈÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃË¤È1²óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¤¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤¦¿¿ÌÚ¤Ë¡¢Ì¼¤Ï¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È±þ¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¿ÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÈÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¸À¤¦³ä¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹ðÇò¤·¤¿¤é¤¤¤±¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡È¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ë¹ðÇò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡¡¤³¤ì¤Ë²ÃÆ£¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎYOU¤Ë¡Ö¡Ê¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤Ë¤½¤¦¡Ë¸À¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢YOU¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¡Ö¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£