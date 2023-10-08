¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¡¢·ë¿³¹µ¤¨¡ÖÈ¿¾Ê¤ò¡×¡¡Î¦¼«¤ÇÀÈï³²¡¢½ÀÆ»¶µ¼¼¤Ç¹Ö»Õ
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÎÀÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¸µ¼«±Ò´±¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ö¾®¸«ÀîÆ»¾ì¡×¤Ç¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½÷À¸þ¤±¤Î½ÀÆ»ÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ3ÅùÎ¦Áâ3¿Í¡áÄ¨²üÌÈ¿¦¡á¤Î¸øÈ½¤Ïº£·î30Æü¤ËÊ¡ÅçÃÏºÛ¤Ç·ë¿³¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô»²²Ã¿Í¤È¤·¤Æ°Õ¸«ÄÄ½Ò¤¹¤ë¡£Èï¹ð¤Ë¤ÏÈ¿¾Ê¤Ê¤Éµá¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÉô¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ë¤ÏÌó20¿Í¤¬»²²Ã¡£¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë·×¿ô½½²óÇØÉé¤¤Åê¤²¤µ¤ì¤¿¡£¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤ò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷»ù¡Ê4¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£