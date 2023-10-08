Æ£ËÜÈþµ®¡¢¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤òÊó¹ð¡¡¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤òÊó¹ð¤·¡¢¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¼êºî¤ê¤ªÊÛÅö
¡¡Æ£ËÜ¤¬¡Ö¾®³Ø¹»ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª½Å¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤À¤·´¬¤Íñ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤µ¡Ä¤ª½Å¤Î»þ¡Ä¤ª¤«¤º¤Î»ÅÀÚ¤ê¤É¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¡©¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡Ö·ë¶É¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¡Ä¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¤¹¤´¤¯¿Æ¶á´¶¤ï¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤¦¤æ¤¦¤ªÊÛÅö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤ª½Å¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë»ÈÍÑÇÉ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÆ£ËÜÈþµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mikittyfujimoto¡Ë