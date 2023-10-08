Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¥ì¥È¥íÁ¬Åò¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹ßÎ×¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Î¤Ü¤»¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥È¥í¤ÊÁ¬Åò¤Ë¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Î¤Ü¤»¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð
¡¡Ê¿Ìî¤¬¡ÖÂçÎÌ¤Ë¤É¡¼¤¾¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÁ¬Åò¤ÎÃ¦°á¾ì¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿Ê¿Ìî¤¬µíÆý¤ò°û¤à»Ñ¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÍÍ»Ò¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¬Åò¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊ¿Ìî¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Î¤Ü¤»¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¤¨¡©Ê¿ÌîÃ´¤µ¤óÃ£¤Î¿´Â¡Æ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sho_h_desyo¡Ë