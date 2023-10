¡Ø³¤Â±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®Â²¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥í¥±ÃÏ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¾Ò²ð¡ª

ニュージーランドの人気俳優・監督タイカ・ワイティティが製作総指揮、監督、出演するHBO Maxシリーズ『海賊になった貴族(原題:Our Flag Means Death)』シーズン2の撮影地はニュージーランド。ニュージーランド政府観光局は、ニュージーランドのスリリングな体験や壮大な景色をコミカルに紹介したスペシャル短編動画「No Place Like It On Earth(地球上で一番といえる場所)」を公開!



ニュージーランドにはすべてが揃っている

『アベンジャーズ/エンドゲーム』『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』などに出演し、『ジョジョ・ラビット』では製作総指揮・監督・脚本を手掛け、アカデミー賞6部門にノミネート、脚本賞を受賞するなどマルチに活躍するタイカ・ワイティティ。

「No Place Like It On Earth」動画

ニュージーランドの映画監督、ジャッキー・ヴァン・ビークが監督した本動画では、タイカ・ワイティティの他、ドラマでのスタント役、ジェイド・ダニエルズも起用し、急流ラフティングや遊覧飛行、イルカウォッチングからワインテイスティングまで、ワイティティとダニエルズの驚きに満ちた旅を通じて、ニュージーランドの魅力を紹介する。

「いつも話しているんだけど、ニュージーランドでは、朝サーフィンに行って、車で2、3時間走れば夕方にはスキーができる。そんなことができる場所は地球上どこにもないと思う。ニュージーランドにはすべてが揃っているよ」と、アカデミー賞脚本家、監督、俳優、プロデューサーであるタイカは話す。

『海賊になった貴族』とは?

デイビッド・ジェンキンス原作の時代劇ロマンティック・コメディ。海賊黄金時代の18世紀初頭を舞台に、貴族から海賊に転身したスティード・ボネット(リス・ダービー)とその乗組員たちが、リベンジ号で海賊として名を上げようと奮闘し、有名な海賊船長黒ひげ(タイカ・ワイティティ)とその右腕イジー・ハンズ(コン・オニール)とすれ違う姿を描く。シーズン1は、2022年よりU-NEXTで配信中。シーズン2はU-NEXTにて配信予定。

『海賊になった貴族』シーズン2の撮影地

『海賊になった貴族』シーズン2は、ピハ・ビーチ、べセルズ・ビーチ、ベイ・オブ・アイランズなど、ニュージーランド各地の有数のロケーションで撮影された。

ピハ・ビーチ



ピハはオークランドの西海岸、景色の良い、岩がちな黒砂のビーチ。周囲の丘陵には原生林の中を歩ける遊歩道がいくつかある。オークランドの西に45分、のんびりとした海辺の街ピハは、特に夏の間は地元のキーウィ(ニュージーランドの人々)にも人気のビーチ。険しい崖に挟まれたドラマティックなビーチはサーフィンのスポットとしても人気がある。サーフィンのレッスンを受けたり、峡谷の崖を下るアブセイルに挑戦することも魅力。

べセルズ・ビーチ



オークランドの西海岸は野趣あふれる風景の美しさで知られている。タスマン海の荒波が黒砂のビーチに押し寄せる眺めはとてもワイルドな印象。べセルズ(テ・ヘンガ)は近隣のビーチよりは小規模だが、親しみやすい雰囲気が特長だ。海に注ぐ小川と黒砂のビーチの間にある河口域は浅いラグーンになっていて、北端部の岬を超えるとひっそりとしたオニール・ベイだ。サーファーに人気のビーチでもある。

ベイ・オブ・アイランズ



オークランドから北へ車で約3時間、飛行機で35分、亜熱帯性気候のベイ・オブ・アイランズは美しい景観と豊かな歴史で知られている。沿岸域には144もの島々が浮かび、ビーチやウォータースポーツの好きな方にとっては、楽園のような場所だ。日帰りクルーズやチャーター船、カヤックのレンタルなどを利用して、海上から絶景を満喫することができる。また、海辺の街ラッセルの北、タペカ・ポイント付近から海へ出ると、イルカやペンギン、カジキ、クジラ、カツオドリなどの野生動物の宝庫でもある。

動画内で紹介したアクティビティ

ロトルアでの急流ラフティング



美しい川と湖に恵まれたロトルアは、ラフティングが盛ん。急流に挑む心踊る体験に、アドレナリンが全身を駆け巡るだろう。ロトルア近辺には、ラフティングや、足ヒレをつけて体一つで川を下るリバー・スレッジングに使われる主な河川が3つある。ニュージーランドらしい過ごし方を楽しみたい初心者も、アドベンチャー・スポーツを極めた人も、おすすめのエリアだ。

タラウェラ山での遊覧飛行



小型飛行機やヘリコプターで行く遊覧飛行なら、ニュージーランドの壮大な風景を上空から一望する究極の体験が楽しめる。

カイコウラでのイルカウォッチング



絵のように美しい海岸沿いの街、カイコウラは、海洋生物との出会い、海岸沿いのウォーキング、特産のクレイフィッシュを楽しむのにパーフェクトな観光地。

オークランドでのワインテイスティング



オークランドの主なワイン産地は3つあるが、いずれも極上のワインと素晴らしい景色が一緒に楽しめる。ワイヘキ島は30ものワイナリーとブドウ園がある「ワインの島」。北方面、海に近いマタカナは、絵のように美しい田園風景の中に多数のブティック・ワイナリーがある。有機農業や果樹園の多い西部では、オークランドで最も歴史あるクメウのブドウ園が有名。

ニュージーランドで撮影された代表的な映画

ニュージーランドで撮影された作品は、『海賊になった貴族』だけではない。美しい景観に恵まれているだけでなく、世界でもトップクラスの監督や制作会社が活躍しているニュージーランドは映画ファンにとっても夢のような旅行先だ。映画で見たような大自然の風景に浸ることができるのも、ニュージーランドの魅力の1つ。

◎ニュージーランドで撮影された映画

多くの映画関係者がニュージーランドの唯一無二の大自然に感激し、『ロード・オブ・ザ・リング』、『ホビット』、『ナルニア国物語』、『ラスト・サムライ』、『バーティカル・リミット』、『キングコング』など、世界中で愛されている映画の多くがニュージーランドで撮影されている。

◎ニュージーランドの映画ロケ地トップ10

※ニュージーランド政府観光局制作の本作品は、ハリウッドで行われている全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキ前、2022年12月に撮影された。

