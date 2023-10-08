¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤à¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡×ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡ÈÍ§¿Í¡É°æ¥Î¸¶ÍÊ¸î¤âµÕ¸ú²Ì¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡×È¯¸À¤Ë¤âÈãÈ½¤¬
¡¡10·î7Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡¢Threads¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬À²Ã³²ÌäÂê¤ÇÊ¶µê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿·²ñ¼ÒÉû¼ÒÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç½éÂå¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë°æ¥Î¸¶¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÈãÈ½¤Î¿¿¤Ã¤¿¤À¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¡£10·î2Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¡ÈNGµ¼Ô¥ê¥¹¥È¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅö½é¡¢NHK¤¬¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÊó¤¸¤¿ºÝ¡¢»öÌ³½êÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¡ØÀäÂÐÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡¢NG¥ê¥¹¥È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¡¢²ñ¸«±¿±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿FTI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ØFRIDAY¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¥ê¥¹¥È¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÍ×Ë¾¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤¬ÅÜÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ó¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢°æ¥Î¸¶¤¬¡Ö¤³¤Î²ñ¸«¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ´¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡¢¥ê¥¹¥È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¤¤Þ¤Ï¡Ô¤«¤Ê¤ê°¼Á¡Õ¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÍÆ¯¤Ï¼«¿È¤ÎThreads¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÔÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎ©¾ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤âÎ©¤Á²ó¤ë¿Í¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òËèÆüÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡Õ
¡ÔNG¥ê¥¹¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÈà¤Î¤½¤ó¤ÊÀ¿°Õ¤Þ¤Çµ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ§¿Í¤È¤·¤ÆÈá¤·¤¤¡Õ
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢SNS¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¸½¾õ¤Ï¡ÈµÕ¸ú²Ì¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÀ¿°Õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²ñ¸«¤ò¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡¡Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¡°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤âÍÆ¯¤µ¤ó¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¤è¤±¤¤¥¥Ä¥¤¡Õ
¡ÔÀ¿°Õ¤Î»È¤¤½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤Ê¤¡¡£NG¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Î»Ò¶¡¤¬¡ÁÈ¯¸À¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë»ö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÈà¤Ë¸¢¸Â¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤«¡©¤À¤±¤ÉNG¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ä¤á¤è¤¦¤È¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÀµÆ»¡Õ
¡ÔÍ§¿Í¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤³¤ì¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡©¡Õ