¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¡ÈÀ¤³¦²þÊÑ¤ÎÆü¡ÉÌÜÁ°¤Î12.17¤Ë¾å±Ç²ñ³«ºÅ¡¡Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ
¡¡ÎãÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¾å±Ç²ñ¡×¤è¤ê¡¢2023Ç¯¤Ïºë¶Ì¡¦¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Æ12·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Ë¥Ï¥ë¥Ò¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã«ÀîÎ®¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡£ÎãÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¾å±Ç²ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¾å±Ç²ñ2023¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¤³¦²þÊÑ¤ÎÆü¡É¤Î1ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë12·î17Æü¤Ë1Æü¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¡£³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¥ç¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ï¥ë¥Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¤Ë¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤Ë¤Æ¥¥ç¥ó¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤ÆÄ¹Ìç¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÄ«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¤È½ê±ï¤Î¤¢¤ëºë¶Ì¡¦¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Û¡¼¥ëB¡£11»þ¡Á13»þ45Ê¬¡Ê³«¾ì10»þ40Ê¬¡Ë¡¢14»þ20Ê¬¡Á17»þ5Ê¬¡Ê³«¾ì14»þ¡Ë¡¢17»þ40Ê¬¡Á20»þ25Ê¬¡Ê³«¾ì17»þ20Ê¬¡Ë¤Î3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2800±ß¡¢Ï¢Â³´Õ¾Þ³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤¬5500±ß¡¢³ØÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2000±ß¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ10·î11Æü¤è¤ê°ì¼¡Áª¹Í¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡¢ÅöÍî¤Ï10·î21Æü13»þ°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¾å±Ç²ñÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡Ö¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¡Ê³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£¡¡¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¾å±Ç²ñ2023¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¥Û¡¼¥ëB¤Ë¤Æ12·î17Æü³«ºÅ¡£