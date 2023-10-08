¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×Âç³ØÆâ¤Ç¤Î¡ÈÌÂÏÇ¤¹¤®¤ë»£±Æ¡É¡¢´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî¿Ø¤¬¼Õºá
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTOB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÅ¾²Ê¼Ô¡§ËèÆüÅ¾²Ê¤¹¤ëÃË¡ÙÀ©ºî¿Ø¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸øÊç¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÈÅöÁªºî¤Ê¤·¡É¤ÈÈ¯É½¡ÄÈãÈ½»¦Åþ¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥×
Âç³Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³Ø²Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÅ¾²Ê¼Ô¡Ù¤ÏºÇ¶á¡¢¹âÎïÂç³Ø¹»¡¦Å¯³Ø²ÊÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤À¤¬»£±ÆÅö»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢À©ºî¿Ø¤Ï¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÎïÂç³Ø¤Î³ØÉôÀ¸¤È¼«Ê¬¤ò¾Ò²ð¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð±é¿Ø¤¬³ØÀ¸²ñ´Û¤Ç³Ø¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿ºÝ¡¢³ØÀ¸²ñ´Û¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë³ØÍ§¤¿¤Á¤ÎÆþ¾ì¤òÀ©»ß¤·¡¢³ØÍ§Æ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤â¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹ÔÆ°¤¬°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢³ØÍ§¤¿¤Á¤¬ÉÔ²÷¤Ê¤Û¤ÉÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö³Ø¹»¤òÀµ¾ï¤ËÄÌ¤Ã¤Æ³Ø¹»À¸³è¤¹¤ë³ØÍ§¤¿¤Á¤¬Àè¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î»£±Æ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©ºî¿Ø¤Ï¡Ö»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÂç³ØÆâ¤Î¼ø¶È»²²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó³Ø¹»»ÜÀßÍøÍÑ»þ¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÉÔÊØ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¹âÎïÂç³Ø»£±Æ»þ¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ò»È¤¦²áÄø¤ÇÄÌ¹Ô¡¢¤ª¤è¤Ó³Ø¹»ÍøÍÑ¤ËÉÔÊØ¤òµÚ¤Ü¤·¤¿ÅÀ¤òÃú½Å¤Ë¼Õºá¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò²áÅÙ¤ËÀ©»ß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²°³°¶õ´Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÌ¹Ô¤ò»ß¤á¤º¡¢¶¹¤¤¼¼Æâ»£±Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Î»²ò¤òÆÀ¤ÆÅýÀ©¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¹âÎïÂç³ØÀ¸¿©Æ²»£±Æ»þ¤Ï¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËÆÍÁ³Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÄÌ¹Ô¤òÅýÀ©¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤ËÉÔÊØ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¿ÈÊ¬¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê³ØÀ¸¤Î»Ñ¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¸«¤Æ´¿¸Æ¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¡È¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢À©ºî¿Ø¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãú½Å¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤â»£±Æ¤ÇÄÌ¹Ô¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤Ë¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢»£±Æ²áÄø¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥«¥ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëootb¤¬À©ºî¤¹¤ë¡ØÅ¾²Ê¼Ô¡Ù¤Ï¡¢BTOB¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥×¤¬Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø²Ê¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ootb¤Ï¡¢¶õÁ°¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥Í¥´²¦¡Ù¤Î¸µÇ¯À©ºî¿Ø¤Ç¤¢¤ë¥³¡¦¥É¥ó¥ï¥óPD»ÕÃÄ¤¬°Õµ¤Åê¹ç¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¤À¡£