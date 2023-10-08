¤¢¤¹9Æü¤Ï10·î¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²(¥¸¥ã¥³¥Ó¥ËÎ®À±·²)¶ËÂç¡¡Å·ÂÎ¥·¥ç¡¼³Ú¤·¤á¤ë½ê¤Ï?
¤¢¤¹9Æü(·î:¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü)¤Ï¡¢10·î¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²(¥¸¥ã¥³¥Ó¥ËÎ®À±·²)¤¬¶ËÂç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆÞ¤ê¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë½ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3Ï¢µÙ¤ÎºÇ¸å¤ÎÌë¤ËÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10·î¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²(¥¸¥ã¥³¥Ó¥ËÎ®À±·²)¤¬¶ËÂç
¤¢¤¹9Æü(·î:¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü)¤Ï¡¢10·î¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²¤¬¶ËÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥³¥Ó¥ËÎ®À±·²¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬ÆëÀ÷¤ß¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÂç¤ÎÍ½ÁÛ»þ¹ï¤Ï16»þ¤´¤í¤È¤Þ¤À¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êü¼ÍÅÀ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤á¤Ç·îÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¼þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¿ô¸ÄÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(»²¹Í:¹ñÎ©Å·Ê¸ÂæHP)
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æì¤ä¶å½£¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»Í¹ñ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤âÈæ³ÓÅªÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¾ò·ï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢±À¤¬Â¿¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¥ËÚ¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áµ¦¤«¤éÅìËÌ¤Ï¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Å·ÂÎ¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£10·î¤ê¤å¤¦ºÂÎ®À±·²¤ÏÍèÇ¯¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÊý¤Ï¡¢³°¤Ç¤Î´ÑÂ¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸á¸å9»þ¤´¤í¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç15¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢À¾ÆüËÜ20¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤ìÀ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï?
Î®¤ìÀ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ ¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢³¹Åô¤Ê¤É¿Í¹©¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¹©¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤Æ°Å¤¤Î®¤ìÀ±¤¬¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎ®¤ìÀ±¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õ¤¬¹¤¯¸«ÅÏ¤»¤ë¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
£ ¶õ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êü¼ÍÅÀ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î®À±·²¤Ï¡¢Êü¼ÍÅÀ(Î®À±¤Îµ°À×¤òµÕ¸þ¤¤Ë±äÄ¹¤·¤¿¤È¤¤ËÄÌ¤ëÅÀ¤Î¤³¤È)¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤À¤±¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë¶õ¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ¤ò¤è¤ê¹¤¯¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎ®À±¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¤¿¤À¤·¡¢·î¤Î¤¢¤ëÊý¸þ¤òÀµÌÌ¤Ë¤·¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·îÌÀ¤«¤ê¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¡¢°Å¤¤Î®¤ìÀ±¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£