¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤¬°µÅÝ¡¡É¾²ÁÆñ¤·¤¤£³°Ì´Ú¹ñ
¡Ú¹º½£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ï£¸Æü¡¢£±£¶Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¶â¥á¥À¥ë¿ô¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î£²£°£°¸Ä¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¥á¥À¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¡¦¶â¥á¥À¥ë£µ£°¸Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á£³°Ì¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¶â£µ£°¸Ä¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²°Ì¤ÎÆüËÜ¤È¤Îº¹¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤ä¤ä½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÍèÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨°ìÀþµé¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¶â£²£°£±¸Ä¡¢¶ä£±£±£±¸Ä¡¢Æ¼£·£±¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡££±£¹£¸£²Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼Âç²ñ¤Î¥á¥À¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸å¡¢£´£±Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê£±£±Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£²£°£±£°Ç¯¤Î¹½£Âç²ñ°ÊÍè¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢¹½£Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¿ô¡Ê£±£¹£¹¸Ä¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤ÎÆüËÜ¡Ê¶â£µ£²¡¢¶ä£¶£·¡¢Æ¼£¶£¹¡Ë¡¢£³°Ì¤Î´Ú¹ñ¡Ê¶â£´£²¡¢¶ä£µ£¹¡¢Æ¼£¸£¹¡Ë¤Ê¤É¤Ï°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï£±£°Ç¯¤Î¹½£Âç²ñ¡¢£±£´Ç¯¤Î¿ÎÀîÂç²ñ¤Ç£·£°¸Ä°Ê¾å¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤ÎÁ°²ó¥¸¥ã¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤Èº£Âç²ñ¤Ï£´£°¸ÄÂæ¤Ç¥á¥À¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÏÁª¼êÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Ö¤ê¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØÁ°¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤Ç´Ú¹ñ¤òÂà¤±£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀþµé¤¬¤Û¤Ü½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´Ú¹ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¿ô¤Îº¹¤ÏÁ°²ó¤Î£²£¶¤«¤é½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤Îº¹¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Îº£Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È¶¥±Ë¤¬¤È¤â¤Ë£¶¸Ä¤ÇºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡Ê£µ¸Ä¡Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê£´¸Ä¡Ë¤Î½ç¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎ¤È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç·×£²¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ï¶¥±Ë¤Ç£²£°ºÐ¤Î¥¨¡¼¥¹²«ÀëÍ¥¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥Ì¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¶â¥á¥À¥ë£¶¸Ä¤Î¤Û¤«¡¢¶ä¥á¥À¥ë£¶¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë£±£°¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â£²¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¶¥µ»¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Í·â¤Ç¶â£²¸Ä¡¢½ÀÆ»¤È¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¶â£±¸Ä¤º¤Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¶â¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´ÚÂÎ°é²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¶¥µ»¤¬ÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÌÜÉ¸¤Î¶â¥á¥À¥ë£µ£°¸Ä¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¡Ê£±£¹£°¸Ä¡Ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡Ê£±£·£·¸Ä¡Ë¤è¤êÁý¤¨¤¿¡£Â¿ºÌ¤Ê¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ï¶â£±£±¸Ä¡¢¶ä£±£¸¸Ä¡¢Æ¼£±£°¸Ä¤Î·×£³£¹¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï£²£±Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢£²£²Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¶Ø¤¸¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡¡Á°²ó¥¸¥ã¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤è¤ê¶â¥á¥À¥ë¤Ï£±¸Ä¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Áí¥á¥À¥ë¿ô¤Ï£²¸ÄÁý¤ä¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤äÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î°Ò³Å¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£