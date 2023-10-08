Âç¶â»úÅã¤À¡ª¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¡¡JRAÄÌ»»2750¾¡¤Î»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¡ª¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹Ä¶¤¨¤¿
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÌ¾ÇÏ¤Ë¤·¤ÆÂç¼ï²´ÇÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¡¢Âç¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡8Æü¤ÎµþÅÔ4R¡¦¾ã³²3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¥í¥Ã¥¯¥æ¡¼¡Ê¥»¥ó5¡áÃæÆâÅÄ¡Ë¤¬À©¤·¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÏJRAÄÌ»»2750¾¡¤Ë¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÉã¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿»º¶ðºÇÂ¿¾¡µÏ¿2749¾¡¤òÄ¶¤¨¡¢¿·µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ9R¡¦»°ÂëÆÃÊÌ¡Ê¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¥ì¥Õ¥È¥¥¥Ð¡¼¥º¡ÊÌÆ5¡áÇë¸¶¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ2751¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÉã¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¢Êì¥¦¥¤¥ó¥É¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Ø¥¢¡ÊÊì¤ÎÉã¥¢¥ë¥¶¥ª¡Ë¤Î·ìÅý¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÌµÇÔ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§¤Ê¤ÉG1ÄÌ»»7¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤È²´ÌÆ¤Ç3´§ÇÏ¤òÇÚ½Ð¡£19Ç¯7·î¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»71¾¡¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¡¼¥×»º¶ð¤Ï³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î±Ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤ò¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¥í¥À¥ó¤¬À©¤·¤¿¡£