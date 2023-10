元「KAT−TUN」で歌手の赤西仁(39)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。事務所の設立を示唆した。

赤西は「オレも事務所作ろっかなぁ」と投稿。「名前どうしよ。。Not To Beかなぁ」と、親交の深い滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社「TOBE」になぞらえて、ジョークをつづった。

赤西は続けて「That is the question.」と投稿。これにファンからは、シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の名ゼリフ「To be or not to be, that is the question.(生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ)」にかかっているのではとの指摘が上がった。

投稿には「めっちゃエッジ効いてる」「なんか仁君らしい」「タッキーがこら仁 っていってるの聞こえる」「色々何か考えてるのかな?(笑)」「さすがセンスのかたまり」「仁くんならやりそうだよね」との声が寄せられている。