Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¡¦ÀÐ´Ý»ÖÌç»á¡¡ÀÈï³²Êä½þ¤Ï¡Ö¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¡¡¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×ÀÐ´Ý»ÖÌçÉûÂåÉ½¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£Á£ò£ã¡¡£Ô£é£í£å£óÊÔ½¸Ä¹¤ÎÈø·ÁÁïÉ§»á¤È¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Á£ò£ã¡¡£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¸«¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿à£Î£Ç¥ê¥¹¥Èá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢²þ¤á¤ÆÈø·Á»á¤«¤é¡¢£´Æü¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»Ö²ìÂÙ¿»á¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤Ê¤ÉàÊ¬ÎöÁûÆ°á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñºÝ´ð½à¤ÎµßºÑ¤¬À®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐ´Ý»á¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê²óÅú¤¹¤ë¤È¡ÖÊÌ¤Ë¡Ê»Ö²ì»á¤¬¡ËÎ¥È¿¤·¤¿¤È¤«Ãç°ã¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ÈËÜ¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÈà¤Î°Õ¸«¤ÏÂº½Å¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¤È¤¤¤¨¤É¤½¤³¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢º£¸å¤âÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë´Ø·¸À¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¡³£Åª¤ËººÄê¤µ¤ì¤Æ¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ð¾õ¤â´Þ¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµßºÑ¤µ¤ì¤ë£±¤Ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈø·Á»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ï¸µºÛÈ½´±¤ÎÊÛ¸î»Î£³Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ½Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æà¤Ï¤·¤¿¶âá¤ÎÊä½þ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏÁ´¤¯Æ±°Õ¸«¤Ç¥Ö¥ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È»¿Æ±¤¹¤ë¤È¡Ö°ìÉô¤«¤éÈðëîÃæ½ý¤Ç¡Ø¶âÌÜÅö¤Æ¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ëÀÐ´Ý»á¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤ª¶â¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤È¤Î¿Í¡Ê¼«¿È¤Î¼¡¤ËÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡Ë¤¿¤Á¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÀÈÈºá¤òÈÈ¤¹¤È¤³¤ì¤À¤±ÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¤ó¤À¡¢²ñ¼Ò¤¬ÇÑ¶È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦Á°Îã¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼«¿È¤¬¿·¤¿¤Êà¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ëá¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êä½þÌäÂê¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£