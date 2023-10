マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)最新作「ロキ」シーズン2の配信開始直前、マーベル公式から公開されていたの先行映像でMCUドラマ「ムーンナイト」(2022)の小ネタが発見されたことが話題となっていた。しかし、いざ本編を確認してみると、なぜか該当の小ネタが消えてしまっている……。

米Marvel Entertainmentは2023年10月6日深夜(日本時間)、本編映像の一部を先行公開。その映像では、メビウスやTVAの隊員から逃げてきたロキがTVAの一室に乗り物ごと突っ込んでしまう本編のワンシーンが切り取られている。

動画の2:24辺り、部屋で清掃作業していた職員のケイシーは突然の事に驚き、装着していたヘッドフォンを外す。するとヘッドフォンから女性の「Solving puzzles is a great way to keep your mind…(パズルは目が冴える優良な方法です)」という音声が聞こえる。実はこの音声、「ムーンナイト」第1話劇中でオスカー・アイザック演じる主人公スティーヴン・グラントが聴いていた、起き続けていられるコツを紹介する「ステイング・アウェイク」ポッドキャストと一語一句同じ言葉だったのだ。

しかし、第1話の完成版で同シーンを確認してみると、ケイシーのヘッドフォンから流れる内容は「Calm your mind and relax(心を鎮めて、リラックス)」という音声に差し替えられている。機械的な女性の声であることには変わりないが、「ステイング・アウェイク」ポッドキャストとは真逆の内容だ。

配信開始直前にして、なぜ内容が差し替わったのかはミステリーそのものでしかない。そこには何らかの意図が介在していたのか。もしくは、ロキがイタズラしただけ……?