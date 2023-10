映画『リメンバー・ミー』で主人公ミゲルの日本語吹き替え声優を担当した石橋陽彩が、14日に放送される「SHIONOGI MUSIC FAIR」で久しぶりに主題歌「リメンバー・ミー」を歌唱する。

14日に放送される同番組では、16日に創立100周年を迎えるディズニーの楽曲の数々が、番組に残るアーカイブ映像に加えて、豪華なアーティストたちの歌唱と共に披露される。

映画公開当時、13歳だった石橋は現在19歳になっっており、声変りを経てどんな歌声を披露するのか注目だ。そのほか、京本大我(SixTONES)が『ピノキオ』の「星に願いを」、大原櫻子が『リトル・マーメイド』の「Part of Your World」、Da-iCEの大野雄大と花村想太が『アラジン』の「A Whole New World」、人気ミュージカル俳優と元宝塚トップスターである海宝直人と望海風斗が『塔の上のラプンツェル』の「輝く未来」をそれぞれ歌い上げる。

「SHIONOGI MUSIC FAIR」は10月14日(土)18時〜18時30分放送