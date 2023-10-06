´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ßº´Æ£ÆóÏ¯W¼ç±é¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡ª¡¡±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù3.15¸ø³«¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁüÅþÃå
¡¡70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿±«·ê¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬W¼ç±é¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö²¿¤«¤¬¤¬¡ÈÊÑ¡É¡×¤ÊºÇ¿·±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¿¤«¤¬¡ÈÊÑ¡É¡©¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ßº´Æ£ÆóÏ¯W¼ç±é¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡2020Ç¯10·î¡¢YouTube¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¤Ê²È¡×¡£Çò¤¤¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Ææ¤Î¿ÍÊª¡¦±«·ê¡Ê¤¦¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢±«·êËÜ¿Í¤¬ÃÎ¿Í¤«¤é¡¢°ì¸«¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉáÄÌ¤ÎÌ±²È¤Î¡Ö´Ö¼è¤ê¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£´Ö¼è¤ê¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÆæ¤¬¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÆæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¬¤¯¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ëÅ¸³«¤¬¡¢´Ñ¤¿¼Ô¤ò¥¾¥¯¥Ã¤È¤µ¤»¤Æ°ú¤¹þ¤à¿·´¶³Ð¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1500Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¤ÏYouTube¤ÎÆ°²è¡ÖÊÑ¤Ê²È¡×¤È¤½¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¤ò¸µ¤Ë¡¢±«·ê¼«¿È¤¬Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤òÂçÉý¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢½ñÀÒ²½¤¬¼Â¸½¡£¸¶ºî½ñÀÒ¤Ï¡¢º£¤äÃ±¹ÔËÜ¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î70ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡¢¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë½ñÀÒ²½¤«¤é¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢2022Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬½ñÀÒ¤ÎÂÓ¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ãÏÂ´¶¤À¤é¤±¤Î¡ÈÊÑ¡É¤Ê´Ö¼è¤ê¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±«µÜ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¡Ø¿¿²Æ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇÍ¥¤·¤¤Í¥ÅùÀ¸¤ÎÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤¿´ÖµÜ¤¬¡¢·î9¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯Ìò¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÀìÌç¤ÎÇÛ¿®¤ò¤¹¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢´Ö¼è¤ê¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±«µÜ¤È¶¦¤Ë´Ö¼è¤ê¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÀß·×»Î¡¦·ª¸¶Ìò¤òº´Æ£ÆóÏ¯¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î°¦¹¥²È¤Ç¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤À¤¬°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌÑÁÛ²È¤ÎÀß·×»Î¡¢¤È¤¤¤¦°ìÊÊ¤¢¤ëÌòÊÁ¤ò¸«»ö±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÖµÜ¤Î±é¤¸¤ë±«µÜ¤Èº´Æ£¤Î±é¤¸¤ë·ª¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿±«·ê¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÍ®´õ¡Ê¤æ¤º¤¡ËÌò¤ÇÀî±ÉÍûÆà¤¬½Ð±é¡£Àî±É¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±«ÃË¡Ê±«µÜ¡Ë¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÈÊÑ¤Ê²È¡É¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±«µÜ¤ä·ª¸¶¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿½÷À¡Ä¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡´ÖµÜ¤Ï¡Öº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´ò¡¹¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ´ñÌ¯¤Ç¡¢ÊÑ¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤Ê±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éºÊ¤Ï¡Ø´Ö¼è¤ê¡Ù¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÇÉ÷Ï¤¤Ê¤·»Í¾öÈ¾¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢ºÊ¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«¾Íè¡¢¤³¤ó¤ÊÉô²°¤Ë½»¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤È²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÁÛ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ö¼è¤ê¤ò¡¢»æ¤ËÇ®¿´¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø´Ö¼è¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎËÜºî¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡¢¶õÁÛ¤Î±©º¬¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¹¤²¤ë¡Ø·ª¸¶¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎºÊ¤È¤Î¹çºî¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Àî±É¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÉÝ¤¤ÏÃ¤äÉÔµ¤Ì£¤ÊÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆæ¤¬Â¿¤¤´Ö¼è¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¾¥¯¤Ã¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Ëè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â´Ñ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥º¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ù¤ÈÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÌ¤Á³ÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Ù¡Ê¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÀÐÀî½ß°ì¡£¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ç21½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Ä¤Î¤¸¤å¤â¤ó¡×¤Ç¤Ï¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÇ÷´¶¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É½¨¤Ç¤¿±é½ÐÎÏ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÉÝ¤¤ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀÐÀî´ÆÆÄ¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È¹â¤¤¼êÏÓ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤òÉÁ¤¯¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¼·¤Ä¤Î²ñµÄ¡Ù¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍí¤Þ¤»¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤¬É¾È½¤Î±¯Èø·òÂÀÏº¡£
¡¡ºÇ¿·±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë²È¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤³¤Î²È¤Î°Û¾ï¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸¶ºî¼Ô±«·ê¤Ë¤è¤ë¤É¤³¤«²ø¤·¤²¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë´Ö¼è¤ê¿Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤Î´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯¡¢°ì¸®¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿²È¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î°Û¾ï¤Ê´Ö¼è¤ê¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯±«µÜ¡¦·ª¸¶¡¦Í®´õ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ëÇò¤¤²¾ÌÌ¤ÎÃË¤È´Ö¼è¤ê¿Þ¤Ë¥¾¥¯¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ø¤·¤¤±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â2¤ÄÊÂ¤Ö´Ö¼è¤ê¿Þ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¼è¤ê¤Î°Û¾ï¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤Ï11·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛÉÛÍ½Äê¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡´ÖµÜ¡¢º´Æ£¡¢Àî±É¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦±«·ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£±«ÃË¡¿±«µÜÌò¡¦´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯
¡¡±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù±«µÜÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹´ÖµÜ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÌÌÇò¤¤Æ°²è¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¥¹¥Þ¥Û¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¿¤À¤Î¤ª¤â¤·¤í¤Î¶¦Í¤À¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Ìó20Ê¬¤È¤¤¤¦¼Ü¤ò¤ª¤â¤·¤í¤Î¶¦Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¸«¤ë¤³¤È¤òµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ç°¤ò²¡¤µ¤ì¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤Äø¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¶°Æ¤Ç¤¢¤ë±«·ê¤µ¤ó¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤ê±«·ê¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Ìò¤ÎÏÃ¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ê¤¼ÌÞÂÎ¤Ö¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÌ¤¤À¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«¤¬¡¢ÊÑ¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ñÌ¯¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æó¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´ò¡¹¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ´ñÌ¯¤Ç¡¢ÊÑ¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤«¤¬ÊÑ¤Ê±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£·ª¸¶Ìò¡¦º´Æ£ÆóÏ¯
¡¡ÀÎ¤«¤éºÊ¤Ï¡Ö´Ö¼è¤ê¡×¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÇÉ÷Ï¤¤Ê¤·»Í¾öÈ¾¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¾Íè¡¢¤³¤ó¤ÊÉô²°¤Ë½»¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÁÛ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ö¼è¤ê¤ò¡¢»æ¤ËÇ®¿´¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´Ö¼è¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎËÜºî¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¡¢¶õÁÛ¤Î±©º¬¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¹¤²¤ë¡Ö·ª¸¶¡×¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎºÊ¤È¤Î¹çºî¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤´´üÂÔ¤ò¸ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í®´õÌò¡¦Àî±ÉÍûÆà
¡¡Í®´õÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤«¤é±«·ê¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ÇÊÑ¤Ê²È¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éÉÝ¤¤ÏÃ¤äÉÔµ¤Ì£¤ÊÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆæ¤¬Â¿¤¤´Ö¼è¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¾¥¯¤Ã¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢Ëè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â´Ñ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¡¦±«·ê¡Ê¤¦¤±¤Ä¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë±Ç²è²½¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿1¤Ä¤Îµ»ö¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë±«µÜ¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë·ª¸¶¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ±óÆ£³Ø
¡¡ËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÊ¿ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÊÑ¤Ê²È¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢ÊÑ¤Ê´Ö¼è¤ê¤ÎÉ½»æ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¸¶ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë±«·ê¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡¢±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿µÓËÜ²È¡¦±¯Èø·òÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÊª¸ì¤Î¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ç¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ë±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî½ß°ì¤µ¤ó¤Ë´ÆÆÄ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤Ï»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¸¶ºî¤Î¡ÖÊÑ¤Ê²È¡×¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥í¥±¥Ï¥ó¤ò´º¹Ô¡£Î©ÃÏ¤ä²È¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î·úÊª¤â´Þ¤á¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÊª·ï¤Ë¤á¤°¤ê¹ç¤¨¡¢±Ç²èÈÇ¤Î¥ê¥¢¥ë¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¾¥¯¥Ã¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª