¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×Ãã¡¹¤¬¸½¤ì¤ë¡ÄÂè38²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊÆüÍË¡¢NHKÁí¹ç¡¦¸á¸å8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï¡¢8Æü¤ËÂè38²ó¡ÖÅâÆþ¤ê¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½¨µÈ¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÁÀ¤¤¤ò¹ñ³°¤Ëµá¤á¤¿¡£¹¾¸Í³«È¯¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ôÂçÌ¾¤òÈîÁ°Ì¾¸î²°¾ë¤Ë½¸¤á¡¢ÅâÆþ¤ê¤òÌ¿¤¸¤ë¡£
¡¡Ä«Á¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿²ÃÆ£À¶Àµ¤¿¤Á¤«¤éÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¡¢½¨µÈ¤Ï¤´Ëþ±Ù¤À¤¬¡¢²È¹¯¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¢¾ðÊó¤òÄÏ¤à¡£²È¹¯¤ÏÀÐÅÄ»°À®¡ÊÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÏ³¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë½¨µÈ¤òÉ¬»à¤Ë»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²È¹¯¤ÎÁ°¤ËÃã¡¹¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¸ÅÂôÎÉÂÀ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè62ºî¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜ½á¤¬²È¹¯¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ì¤ê¤Ï»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë