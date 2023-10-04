(c) 2023 Marvel

写真拡大

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作「ロキ」シーズン2の配信開始に先駆けて、本編をいち早く鑑賞した海外のジャーナリストたちによる感想コメントが到着した。

シーズン2では、謎の“タイムスリップ現象”に苛まれることになったロキが、相棒のメビウスを連れて時空間を超えた冒険に乗り出す。ロキの“変異体”シルヴィやTVAの面々も再登場するほか、『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』（2023）のラストで姿を見せたヴィクター・タイムリーも本格参戦だ。

最初の4話を鑑賞したというジャーナリストたちのコメントでよく目立ったのが、新キャラクターのO.B.を演じるキー・ホイ・クァンへの賞賛の声。また、未だ謎の多いTVAも物語における重要度を増していくようだ。2023年10月6日の配信開始に備えて、期待を高めておこう。

「ロキ」シーズン2、最速感想レビューコメント

「『ロキ』シーズン2の降臨だ。

最初の4話は、スリル満点なタイムトラベルのミステリーと魔法に満ちています。TVAで出てくるSF専門用語は、追いつくのに一苦労だったな。キャストはみんな、素晴らしいですし、セットも物凄い。総じて、最高ってこと。第5＆6話が着地に成功すると良いな。」（Brandon Davis,Comicbook.com）

「『ロキ』シーズン2の最初の4話（全6話です）を観ました。すごく気に入りました。シーズン1はそこまで好きではなかったけど、良くなっているし、テンポも速く、より大きな一振りを見せてくれます。ワイルドな第4話のおかげもあって、ディズニープラスのマーベルスタジオドラマ作品史上ベストなのでは。こういうの待ってた」（Rob Keyes,Screen Rant）

「『ロキ』シーズン2は素晴らしい。アクションにも回帰していて、無駄な時間も無い、細かく磨き上げられたおとぎ話のよう。4話観ましたが、トム・ヒドルストンとオーウェン・ウィルソンは完璧なコンビです。でもドラマを愉快にかっさらったのが、キー・ホイ・クァン。マーベルのドラマでは一番良質なシーズンかも。」（ Daniel Baptista,The Movie Podcast）

「これまで、マーベル・スタジオのディズニープラス作品には何度もガッカリしてきました。嬉しいことに、『ロキ』シーズン2は観る価値が間違いなくあると断言できます。6話中4話観ましたが、素晴らしかった。キー・ホイ・クァンが最高で、シーズン2で大きな役割を担っています。第5話と第6話も楽しみで、どう締めくくられるのかが楽しみで待ちきれないな。

シーズン1と比べる方も出てくると思うけど、全部を観終えるまでは比べられないと思います。それにしても、トム・ヒドルストンは本当に良くて、マーベルが何シーズンも作ってくれると良いな。」（Steven Weintraub, Collider）

「『ロキ』シーズン2、最高！4話を観ましたが、やっぱり『ロキ』はMCUで一番のお気に入り。今回のシーズンは、物凄い勢いのペースで進んでいきます。それが、ずっと緊張感を高めています。キャストの化学反応もあって、聡明で奇妙。大活躍するのは、もちろんキー・ホイ・クァンです。でも、タイムトラベルやタイムライン、ペテン師のタイムリーなどは、最高で一番楽しかったマーベル・スタジオを思い出させてくれた。第5話と第6話もなかなかワイルドになりそう！」（Erik Davis,Fandango）

「『ロキ』シーズン2を4話観ましたが、傑出した作品です！TVAがどれだけ重要かを深く掘り下げていて、素晴らしい新キャラクターも登場します（キー・ホイ・クァンはO.B.役に完璧）。シーズン1のキャラクターたちもワイルドな冒険に乗り出します。第4話の最後は叫びました。めちゃくちゃオススメ。」（Sean O'Connell, CinemaBlend）

「ロキ」シーズン2は、2023年10月6日よりディズニープラス独占配信開始。

ディズニープラスをはじめる
Hulu | ディズニープラスのセットプランをはじめる

Source:Variety