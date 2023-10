マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)最新作「ロキ」シーズン2の配信開始に先駆けて、本編をいち早く鑑賞した海外のジャーナリストたちによる感想コメントが到着した。

シーズン2では、謎の“タイムスリップ現象”に苛まれることになったロキが、相棒のメビウスを連れて時空間を超えた冒険に乗り出す。ロキの“変異体”シルヴィやTVAの面々も再登場するほか、『アントマン&ワスプ:クアントマニア』(2023)のラストで姿を見せたヴィクター・タイムリーも本格参戦だ。

最初の4話を鑑賞したというジャーナリストたちのコメントでよく目立ったのが、新キャラクターのO.B.を演じるキー・ホイ・クァンへの賞賛の声。また、未だ謎の多いTVAも物語における重要度を増していくようだ。2023年10月6日の配信開始に備えて、期待を高めておこう。

「ロキ」シーズン2、最速感想レビューコメント

「『ロキ』シーズン2の降臨だ。

最初の4話は、スリル満点なタイムトラベルのミステリーと魔法に満ちています。TVAで出てくるSF専門用語は、追いつくのに一苦労だったな。キャストはみんな、素晴らしいですし、セットも物凄い。総じて、最高ってこと。第5&6話が着地に成功すると良いな。」(Brandon Davis,Comicbook.com)

#Loki Season 2 rules. The first 4 episodes have a thrilling time-traveling mystery and charm. Some of the TVA sci-fi jargon is hard to follow. The cast is tremendous together. The sets are great. Overall, it’s awesome. Hoping Episodes 5 & 6 stick the landing! pic.twitter.com/nC3Oi7OXGe- BD (@BrandonDavisBD) October 3, 2023

「『ロキ』シーズン2の最初の4話(全6話です)を観ました。すごく気に入りました。シーズン1はそこまで好きではなかったけど、良くなっているし、テンポも速く、より大きな一振りを見せてくれます。ワイルドな第4話のおかげもあって、ディズニープラスのマーベルスタジオドラマ作品史上ベストなのでは。こういうの待ってた」(Rob Keyes,Screen Rant)

Watched the first four (out of six) episodes for #Loki season 2 and loved it. I didn't love first season and this is better, faster, and takes bigger swings. Depending how they followup the WILD fourth episode, it might be the best Marvel Studios show on Disney+. Much needed. pic.twitter.com/avvUUjGIDb- Rob Keyes (@rob_keyes) October 3, 2023

「『ロキ』シーズン2は素晴らしい。アクションにも回帰していて、無駄な時間も無い、細かく磨き上げられたおとぎ話のよう。4話観ましたが、トム・ヒドルストンとオーウェン・ウィルソンは完璧なコンビです。でもドラマを愉快にかっさらったのが、キー・ホイ・クァン。マーベルのドラマでは一番良質なシーズンかも。」( Daniel Baptista,The Movie Podcast)

#LOKI Season 2 is STELLAR and a finely tuned tale that wastes no time getting back into action. I’ve seen 4 episodes and Tom Hiddleston & Owen Wilson are once again a perfect pair, but it’s Ke Huy Quan who delightfully steals the show. It may be Marvel’s finest season of TV yet. pic.twitter.com/Eb3Gzsfl5s- Daniel Baptista • The Movie Podcast (@dbapz) October 3, 2023

「これまで、マーベル・スタジオのディズニープラス作品には何度もガッカリしてきました。嬉しいことに、『ロキ』シーズン2は観る価値が間違いなくあると断言できます。6話中4話観ましたが、素晴らしかった。キー・ホイ・クァンが最高で、シーズン2で大きな役割を担っています。第5話と第6話も楽しみで、どう締めくくられるのかが楽しみで待ちきれないな。

シーズン1と比べる方も出てくると思うけど、全部を観終えるまでは比べられないと思います。それにしても、トム・ヒドルストンは本当に良くて、マーベルが何シーズンも作ってくれると良いな。」(Steven Weintraub, Collider)

A lot of the @MarvelStudios @DisneyPlus series have been disappointing. Saying that, I’m so happy to report #LokiSeason2 is absolutely worth your time. Have seen 4 of the 6 episodes and they’re excellent. Also Ke Huy Quan is AWESOME and a big part of Season 2. Can’t wait to see… pic.twitter.com/ksAZcCwn28- Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 3, 2023

「『ロキ』シーズン2、最高!4話を観ましたが、やっぱり『ロキ』はMCUで一番のお気に入り。今回のシーズンは、物凄い勢いのペースで進んでいきます。それが、ずっと緊張感を高めています。キャストの化学反応もあって、聡明で奇妙。大活躍するのは、もちろんキー・ホイ・クァンです。でも、タイムトラベルやタイムライン、ペテン師のタイムリーなどは、最高で一番楽しかったマーベル・スタジオを思い出させてくれた。第5話と第6話もなかなかワイルドになりそう!」(Erik Davis,Fandango)

I LOVE #LokiS2! I’ve watched the first 4 episodes & #Loki continues to be my favorite MCU show. This season has a more frantic pace to it, which keeps tensions high the entire time. Still brainy & weird w/ great chemistry among its cast. Ke Huy Quan is a big scene stealer of… pic.twitter.com/GaJd4HIOzq- Erik Davis (@ErikDavis) October 3, 2023

「『ロキ』シーズン2を4話観ましたが、傑出した作品です!TVAがどれだけ重要かを深く掘り下げていて、素晴らしい新キャラクターも登場します(キー・ホイ・クァンはO.B.役に完璧)。シーズン1のキャラクターたちもワイルドな冒険に乗り出します。第4話の最後は叫びました。めちゃくちゃオススメ。」(Sean O'Connell, CinemaBlend)

I've seen four episodes of #LokiSeason2, and it's outstanding! It goes much deeper into the importance of the TVA, introduces terrific new characters (Ke Huy Quan is PERFECT as O.B.), and takes S1 characters down wild avenues. I screamed at the conclusion of Ep. 4. Huge recommend pic.twitter.com/8cblDLLGgg- Sean O'Connell (@Sean_OConnell) October 3, 2023

「ロキ」シーズン2は、2023年10月6日よりディズニープラス独占配信開始。

ディズニープラスをはじめる

Hulu | ディズニープラスのセットプランをはじめる

Source:Variety