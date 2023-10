15シーズンにわたり人気を博した「クリミナル・マインド FBI行動分析課」(2005-2020)は、2022年にリバイバル版「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」として復活を遂げた(「クリマイ」シーズン16としてディズニープラスで配信中)。本作にはオリジナルキャストのほとんどがカムバックしたが、スペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラー&マシュー・シモンズ役のダニエル・ヘニーの復帰は叶わず。特にリードは最もファン人気の高いキャラクターであるため、ギュブラーの不在を惜しむ声が続出していた。しかしリバイバル版のシーズン2では、リードの再登場が期待できるかもしれない。

「The Six O'Clock Show」のインタビューで、リード役を再演したいか聞かれたギュブラー。「もちろん!光栄なことです」と即答し、シリーズ復帰に意欲的な姿勢を示した。

「ぜひ再演したいです。番組の新たなスピンオフ(リバイバル版)があるんですが、その撮影時期に、僕は他の作品を撮影をしていたので出演できなかったんです。でも、(再演が)待ちきれないですね。早く実現するといいのですが。」

スケジュールの都合でギュブラーはリバイバル版に出演できなかったが、作中ではリード&シモンズ(ヘニー)は任務についていると言及されていた。それ以外の詳細が語られなかったのは、将来的にギュブラーやヘニーが復帰する可能性を考慮してのことだろう。

なお、ギュブラーは「クリマイ」終了後、ドラマ「ドールフェイス」(2019-2022)と映画『King Knight(原題)』(2021)に出演。2023年9月には第2作著書『The Little Kid with the Big Green Hand』を発表した。

「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」はディズニープラスで配信中。

Source:The Six O'Clock Show