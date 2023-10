TVアニメ『ダンジョン飯』の第一弾PVがついに公開された。OP主題歌はBUMP OF CHICKEN「Sleep Walking Orchestra」になる。

あわせてテレビ放送が2024年1月よりスタートし、連続2クール放送となることが明らかにされている。1月から6月まで放送される予定で、Netflixほかでの配信も決定しているという。

このほか、TVアニメ放送に先駆けて、『ダンジョン飯 〜Delicious in Dungeon〜』が2023年12月8日(金)より、新宿バルト9ほかにて 3 週間限定ロードショーも放送されることが明らかにされている。

以下、プレスリリースより引用。

TV アニメ『ダンジョン飯』

・PV 第 1 弾を公開! TV アニメは 2024 年 1 月より、連続 2 クール放送決定!

・オープニング主題歌が BUMP OF CHICKEN 「Sleep Walking Orchestra」 に決定!

・原作:九井諒子先生から描き下ろしイラスト、アニメメインスタッフからコメントが到着!

・追加キャラクター&キャスト情報を公開! コメントが到着!

・「月刊ニュータイプ」11 月号(10 月 10 日発売)で、初の描き下ろしイラストの掲載が決定!

宮島監督やメインキャストインタビューなどを掲載!

『ダンジョン飯 〜Delicious in Dungeon〜』

・TV アニメ放送に先駆け、劇場で“先行上映”決定!

2023 年 12 月 8 日(金)より、新宿バルト 9 ほかにて 3 週間限定ロードショー!

シリーズ累計発行部数1,000万部(デジタル版含む)を突破し、2023年9月に9年半による連載が幕を閉じた大人気コミック『ダンジョン飯』。

そのアニメ最新情報をお届けします。

本日、PV第1弾を公開し、2024年1月より始まるTVアニメが連続2クール放送となることや、オープニング主題歌を担当するアーティストがBUMP OF CHICKENであることを発表!

さらにTVアニメ放送に先駆け、12月8日(金)より劇場で“先行上映”が決定!

新宿バルト9ほかにて、3週間限定ロードショーです!

その他にも、これらの情報公開に合わせて、メインスタッフからのコメントが到着!

「月刊ニュータイプ」11月号で初の描き下ろしイラストを公開することや、インタビューの掲載が決定!

さらに追加キャラクター&キャスト情報も公開!

▼PV第1弾を公開

ドラゴンに喰われた妹を救い出せ!

それぞれの想いと共に、ダンジョン最深部を目指す!!

アニメーション制作・TRIGGERが描く、TVアニメPV第1弾を公開しました!

レッドドラゴンに妹・ファリンを喰われたライオスたち。

ファリンを救うべく、仲間と共にダンジョンへ挑む!!

初披露となったオープニング主題歌は必見です!

TVアニメ『ダンジョン飯』PV第1弾



<公開チャンネル>

KADOKAWAanimeチャンネル

▼TV アニメが 2024 年 1 月より、連続 2 クール放送決定

本日公開のPV第1弾内にて、TVアニメが2024年1月より、連続2クール放送決定と発表!

2024年1月より6月まで放送をして参ります。

Netflixほかでの配信も決定していますので、放送・配信をお楽しみに!

▼オープニング主題歌が BUMP OF CHICKEN「Sleep Walking Orchestra」に決定

本日公開のPV第1弾内にて、オープニング主題歌を初披露!

オープニング主題歌がBUMP OF CHICKENが歌う「Sleep Walking Orchestra」に決定しました。

また、BUMP OF CHICKENの皆さんからコメントを頂きました!

オープニング主題歌「Sleep Walking Orchestra」はその一部を「PV第1弾」で聴くことが出来ます。

是非ご覧ください!

BUMP OF CHICKEN (オープニング主題歌アーティスト)

『ダンジョン飯』大好きです。

連載開始当初から追い続け、早く続きが読みたいと常にやきもきしておりました。

主題歌のオファーを頂いた時は大変嬉しく光栄に思うと同時に、あの唯一無二の独特な世界と物語がアニメで再現され、それを見られる日が来るという事実に心震え、思いの全てを音に込めさせて頂きました。

オープニング映像を見るのがとても楽しみです。

食べた事がない、ちょっと怖いけど味見はしてみたい、或いはめちゃくちゃ美味しそうで食べてみたい…

センシ達の料理の数々がアニメでどうなるのか、ワクワクしながら放送を待っています。

<アーティスト紹介>BUMP OF CHICKEN

千葉県佐倉市出身の4人組ロックバンド、BUMP OF CHICKEN。

(Vo./Gt.:藤原基央・Gt.:増川弘明・Ba.:直井由文・Dr.:升秀夫)

1996年2月11日結成、インディーズ時代にアルバム2タイトルをリリースし、

2000年9月にシングル「ダイヤモンド」でメジャーデビュー。

「天体観測」でその名を世に轟かせ、その後も数々のヒット曲を生み出し続けて

いる。

ライブを中心に精力的に活動し、2016年には自身初のSTADIUM TOUR、

2019年には35万人を動員したDOME TOURを開催した。

2021年には「なないろ」がNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」の主題歌に起

用され、『第72回NHK紅白歌合戦』にも出演。

2022年には「クロノスタシス」が劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』の主題歌、「SOUVENIR」がTVアニメ

『SPY×FAMILY』第2クールオープニング主題歌に起用された。

そして今年2023年の2-5月にかけて全国アリーナツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」を開

催。結成から27年を迎えてなお、老若男女問わず幅広く支持され続けている。

▼九井諒子先生から記念イラストが到着

PV第1弾の公開に合わせて、原作・九井諒子先生より記念イラストが到着!

アニメーションのコマのような水棲馬(ケルピー)の走る姿を前にした、ライオスたちを描いた1枚。

アニメ化だ!! どうぞよろしくお願いします

九井諒子 (原作)

▼メインスタッフからコメントが到着

PV第1弾の公開に合わせて、

メインスタッフの皆さまよりコメントが到着!

宮島善博 (監督)

スタッフみんなで鋭意制作中です。

アニメ『ダンジョン飯』よろしくおねがいします!!



うえのきみこ (シリーズ構成)

アニメ化するにあたり原作の世界観を壊さないように物語の構成を考えました。

自分がはじめて原作を読んだ時のワクワクドキドキした感じをそのまま脚本に込めたつもりです。

すでに『ダンジョン飯』ファンの方々も、まだ原作を読んだことのない方々も、ライオスたちと一緒に迷宮を旅して奇想天外なグルメを堪能してください。



竹田直樹 (キャラクターデザイン)

大好きな作品のキャラクターデザインを担当できてとても嬉しく思います!

原作を初めて読んだときに感じた面白さとライオス達の生き生きとしたやりとりを

丁寧に拾っていけるように総作画監督として頑張っていきます!

光田康典 (音楽)

PVを観ておわかりになるように、今作の音楽のテーマは「中世古楽」になります。

「中世古楽」は15世紀以前(ルネサンス期以前)のヨーロッパで演奏されていた音楽で、古楽器は現代楽器の祖先にあたるともいわれています。

現在、演奏できる方も少なく、尚且つ、楽器自体も手に入れにくいため、こうした音楽を現代の音楽と組み合わせる事は非常に難しいわけですが、『ダンジョン飯』ならではの音楽を皆さんに聴いていただきたく、試行錯誤しながら作曲していきました。

非常に個性的な音をアニメと共に楽しんで貰えたらと思います。

▼追加キャラクタービジュアル&キャストコメントを公開!!

劇場での“先行上映”決定に合わせ、登場する追加キャラクターのビジュアルと、演じるキャストを公開!

ライオスの妹・ファリン役には早見沙織、ライオスたちとパーティーを組んでいたナマリ役には三木 晶、シュロー役には川田紳司が決定。

実力派キャストたちが、作品世界を彩ります!

今回発表となったキャストの皆さんより、コメントが到着!

ファリン(CV:早見沙織)



兄のライオスとともに迷宮を探索する魔術師。マルシルとは違い、主に強化

や回復、除霊といった役割を担う。ダンジョンの奥深くでレッドドラゴンと

交戦中、ライオスをかばって食べられてしまう。



原作を読んだ時から『ダンジョン飯』の独特なシリアス&コメディ&ほっこりのリズム感に引き込まれてしまったので、ファリン役で参加できて嬉しいです。

ファリンは、兄ライオスに似て好奇心旺盛で、心の優しい温和な人です。物語の中では色々と驚くような展開になっていったりするのですが、私自身も全力で、かつ

楽しみながらアフレコさせて頂いております。アフレコ現場も、関わる皆様が愛情たっぷりに作品と向き合う空気に包まれています。

美味しいものを食べながら、ぜひ、『ダンジョン飯』の世界をお楽しみください!

ナマリ(CV:三木 晶)



以前ライオス達と共に冒険していたドワーフ。戦闘のプロフェッショナルで武具に詳しく、それを扱うセンスもピカイチ。ファリンがレッドドラゴンに食べられてしまった件をきっかけにライオス達のパーティから離脱する。



ナマリの声を担当させていただくことになりました、三木晶です。

原作は大満足の最終回を迎えましたが、満を持してのTVアニメ化です! 丁寧に丁寧に、原作へのリスペクトを感じる現場で、ナマリとして物語の追体験をさせていただけることが本当に嬉しいです。個人的には、ティザービジュアル第2弾のお鍋にいるマンドレイクが、温泉に浸かっているかのごとく気持ちよさそうなのが可愛くて好きです。

嬉しいといえば、「渋谷ダンジョン飯」はひとりでコソコソ楽しんでいたので、今後は何かあれば皆様と盛り上がれるぜ……! とほくそ笑んでおります。健康には勿論気を付けつつ、酒を片手にオンエアを楽しみに待ちたいと思います!

シュロー(CV:川田紳司)



東方の武器、刀を携えた実力者。ライオス達と共にパーティの一員として迷宮を探索していた。ナマリと同じく、ファリンがレッドドラゴンに食べられてしまった件をきっかけにパーティから離脱する。



大人気作品『ダンジョン飯』に参加出来ることを、大変嬉しく光栄に思います!

色んな食材(魔物)から出来る料理の味を想像してワクワクするのはモチロン!登場するキャラクター1人1人がとっても魅力的でグイグイ物語に引き込まれてしまいました!

ぼっちゃんだけど真面目で、剣の達人のシュローくんを楽しみながら全力で演じたいと思います!よろしくお願いします!

▼「月刊ニュータイプ」11月号にて初の描き下ろしイラスト掲載決定

10月10日(火)に発売となる「月刊ニュータイプ」2023年11月号で、初の描き下ろしイラストの掲載が決定!

さらに宮島善博監督やライオスたちメインキャストの皆さんにインタビューを敢行!

先日開催のXフォロワー限定、第1話&第2話先行上映会のイベントレポートも掲載です。

ぜひ「月刊ニュータイプ」2023年11月号をお楽しみに!

月刊ニュータイプ 2023年11月号

特別定価: 880円 (本体800円+税)

発売日:2023年10月10日

※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。

▼TV アニメ放送に先駆け、劇場で“先行上映”決定

TVアニメ放送に先駆け、劇場での“先行上映”が決定!

『ダンジョン飯 ~Delicious in Dungeon~』は、2023年12月8日(金)より、新宿バルト9ほかにて3週間限定ロードショー!

TV放送に先駆けて『ダンジョン飯』の世界を大スクリーンで楽しもう!

公開劇場などの詳細は、続報をお待ちください。

▼MOVIE

■TVアニメ『ダンジョン飯』PV第1弾

ドラゴンに喰われた妹を救い出せ!

それぞれの想いと共に、ダンジョン最深部を目指す!!

レッドドラゴンに妹・ファリンを喰われたライオスたち。

ファリンを救うべく、仲間と共にダンジョンへ挑む!!

初披露となるオープニング主題歌は必見!

■TVアニメ『ダンジョン飯』ティザーPV

ダンジョンを味わい尽くす!

『ダンジョン飯』、2024年1月放送開始!!

ライオスたちが動く・話す・食べる!!

ダンジョンに出現する“魔物を食べる”ライオスたち。

初披露となるアニメーション映像、キャラクターボイスは必見!

▼TVアニメ『ダンジョン飯』情報

独創的な短編集で注目を集め頭角を現した、九井諒子初の長編連載作品『ダンジョン飯』。

2014年から漫画誌『ハルタ』にて連載が開始された本作は、

『このマンガがすごい!2016』オトコ編・1位など数々の賞を獲得し話題に。

シリーズ累計発行部数1,000万部(デジタル版含む)を突破するなど大人気の作品です。

そんなメディア化を切望する声が非常に多かった本作が、遂にTVアニメ化決定!

アニメーション制作は『リトルウィッチアカデミア』『SSSS.GRIDMAN』、映画『プロメア』など、世界中から注目を集める作品を世に送り出し続けるスタジオTRIGGERが担当します。

【INTRODUCTION】

ダンジョン飯。 それは、”食う”か”食われる”か―――

ダンジョン深奥で、レッドドラゴンに妹が喰われた!

命からがら地上へ生還した冒険者のライオス。

再びダンジョンへ挑もうとするも、お金や食糧は迷宮の奥底……。

妹が消化されてしまうかもしれない危機的な状況の中、ライオスは決意する。

「食糧は、迷宮内で自給自足する!」

スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!

襲い来る魔物たちを食べながらダンジョン踏破を目指せ、冒険者よ!

【アニメーション制作: TRIGGER】

アニメ制作会社GAINAXに所属していたアニメーション監督の大塚雅彦と今石洋之、制作プロデューサーの舛本和也の3人が2011年8月22日に設立したアニメーション制作会社。

手描きアニメーションならではの独特で大胆な演出と躍動感ある作風でヒット作を飛ばす、実力派アニメーションスタジオ。

【STAFF】

原作:九井諒子(「ダンジョン飯」/KADOKAWA刊)

監督:宮島善博 シリーズ構成:うえのきみこ キャラクターデザイン:竹田直樹

オープニング主題歌:「Sleep Walking Orchestra」 BUMP OF CHICKEN(TOY’S FACTORY)

音楽:光田康典 アニメーション制作:TRIGGER

【CAST】

ライオス:熊谷健太郎 マルシル:千本木彩花 チルチャック:泊明日菜 センシ:中 博史 ファリン:早見沙織 ナマリ:三木 晶 シュロー:川田紳司

▼原作『ダンジョン飯』情報

連載: 漫画誌「ハルタ」(KADOKAWA刊)

コミックス: 1巻~12巻発売中

(13巻と最終14巻は2023年12月15日(金)に2冊同時発売!)

原作クレジット: ©Ryoko Kui 2022

【原作: 九井諒子】

pixivやコミティアなどで頭角を現し、2011年3月、イースト・プレスより発売された

短編集『竜の学校は山の上 九井諒子作品集』でデビュー。

現実と幻想を独自の感覚で交えて描き話題となる。

2013年、『ひきだしにテラリウム』で第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。『ダンジョン飯』で『このマンガがすごい!2016』オトコ編1位を獲得。

2014年より漫画誌『ハルタ』で『ダンジョン飯』を連載。

2023年9月15日発売の「ハルタVol.107」にて最終回を掲載し、9年半に渡って紡がれた物語が完結した。