ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤! ¡Ú·ëº§¼°¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û¸µ¼ÒÄ¹Èë½ñ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡×
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬´§º§Áòº×¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤·ëº§¼°¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¡¢Èë½ñÎò15Ç¯¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢Ç½ÈþóÕ»Ò¤µ¤ó¤¬ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¥Þ¥Ê¡¼
¡Ú¸µ¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¹ÖºÂ¡Ûvol. 4
¾¯¤·¤º¤ÄÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ê½©¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¿µ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£½©¤Ï¡¢·ëº§¼°¤¬Â¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡½é¤á¤Æ·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¿Ìä¤¬Â¿¤¤¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤·ëº§¼°¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾·ÂÔ¾õ¤ÎÊÖ¿®¥Þ¥Ê¡¼
·ëº§¼°¤Ë¾·ÂÔ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¥²¥¹¥È¤¬ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¾·ÂÔ¾õ¤ÎÊÖ¿®¤Ç¤¹¡£
1.ÊÖ¿®¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤éÂç¾æÉ×¡©
¾·ÂÔ¾õ¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢´üÆü¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö´üÆü°ÊÆâ¤ÎÊÖ¿®¡×¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë2¡Á3Æü°ÊÆâ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1½µ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤ËÊÖ¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤ÎÊÖ¿®¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡¢Í½Äê¤¬¤ï¤«¤é¤ºÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ë»Ý°ì¸ÀÁ÷¤ê¼ç¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÊÖ¿®¥Ï¥¬¥¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡©
ÊÖ¿®¥Ï¥¬¥¤Ï¡¢¹õ¿§¤ÎÉ®µÍÑ¶ñ¤ÇµÆþ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¡¢°¸Ì¾¡Ö¡¡¹Ô¡×¤Î¡Ö¹Ô¡×¤òÆó½ÅÀþ¤Ç¾Ã¤·¡ÖÍÍ¡×¤ËÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î¢ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸æ¡×¤È¡ÖË§¡×¤Ê¤É¤Î·É¾Î¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢Æó½ÅÀþ¤Ç¾Ã¤¹¤«¡Ö¼÷¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ç¾Ã¤¹¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì¸À¤ªÎé¤ä¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¾Çò¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¤È¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áê¼êÊý¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
3.·çÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
·çÀÊ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¤Þ¤ºÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤ËÊÖ¿®¥Ï¥¬¥¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢·çÀÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°ì½µ´ÖÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ´À°¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¨Åú¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊÖ¿®´üÆü´ÖºÝ¤ÎÏ¢Íí¤âÂçÊÑ¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï·çÀÊ¤ÎÏ¢Íí¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´½Ëµ·¤ä½ËÅÅ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤ª½Ë¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÌÅÓÂ¾¤ÎÊýË¡¤ÇÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´½Ëµ·¥Þ¥Ê¡¼
·ëº§¼°¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡¢·ëº§¤Î¤ª½Ë¤¤¶â¤È¤Ê¤ë¡Ö¤´½Ëµ·¡×¤Ç¤¹¡£
1.Áê¾ì¤Î¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¡©
¶ö¿ô¤Ï¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¶ö¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤ê¤¬ÎÉ¤¤´ñ¿ô¤Î¶â³Û¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¶â³Û¤ÎÁê¾ì¤Ï¡Ö3Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¡£¿ÆÂ²¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö5Ëü±ß¡Á10Ëü±ß¡×¤¬Áê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Îã³°¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¶ö¿ô¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ØÀ¸¤Î¤«¤¿¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê3Ëü±ß¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥¢¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤é2Ëü±ß¤âÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢8Ëü±ß¤Ï¡ÖËö¹¤¬¤ê¡×¡¢10Ëü±ß¤ÏÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤´ñ¿ô¤Î¡Ö1¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇOK¤Ç¤¹¡£3Ëü±ß°Ê¾åÊñ¤à¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢4Ëü±ß¡¢9Ëü±ß¡¢13Ëü±ß¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2Ëü±ß¤òÊñ¤à¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
2Ëü±ß¤òÊñ¤à¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ö¿ô¤ÎËç¿ô¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö1Ëü±ß»¥1Ëç¤È5Àé±ß»¥2Ëç¡×¤Î·×3Ëç¤Ë¤·¤ÆÊñ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»¥¤Ï¿·»¥¤¬¥Þ¥Ê¡¼
¤´½Ëµ·ÂÞ¤Ë¤Ï¿·»¥¤òÊñ¤à¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·»¥¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó»¥¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿·»¥¤Ï¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌ¤»ÈÍÑ¤Î¿··ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó»¥¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÀÞ¤êÌÜ¤Î¤Ê¤¤¤ª»¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·çÀÊ¤Î¾ì¹ç¤ÎÁê¾ì¤Ï¡©
·ëº§¼°ÅöÆü¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¤´½Ëµ·¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢ÅÏ¤¹¶â³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤·¤¯¤Ï3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤´½Ëµ·¤ÎÁê¾ì¤Ï¡Ö3Ëü±ß¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·çÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö1Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¤´½Ëµ·ÂÞ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ï¡©
¡Ö¤Î¤·¡×¤È¡Ö¿å°ú¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤´½Ëµ·ÂÞ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Ëµ·ÂÞ¤Ï¡¢Êñ¤à¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³Ê¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÔÈÎ¤Î¤´½Ëµ·ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤è¤ê¹ë²Ú¤Ê³Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È³°¸«¤ÈÃæ¿È¤¬ÉÔÁê±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3.¤´½Ëµ·ÂÞ¤Î½ñ¤Êý¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡©
É®µÍÑ¶ñ¤Ï¡¢Ç»¤¤¹õ¿§¤Î¡ÖÌÓÉ®¡×¡ÖÉ®¥Ú¥ó¡×¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎµÆþ¤Ï´ðËÜÅª¤ËNG¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É®¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÇöËÏ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¤»öÍÑ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÂÞ¤ËµºÜ¤¹¤ë¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃæÂÞ¤ËµºÜ¤¹¤ë¤´½Ëµ·¤Î¶â³Û¤Ï¡¢µì´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÓÉ®¤«É®¥Ú¥ó¤ÇµºÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµì´Á»ú¡Û°ì¡¡¡¡°íÆó¡¡¡¡Æõ»°¡¡¡¡»²¸Þ¡¡¡¡¸à¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸Þ¡Ë¼·¡¡¡¡¼·È¬¡¡¡¡È¬½½¡¡¡¡½¦Ëü¡¡¡¡èß±ß¡¡¡¡±ß¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÔ¤¡Ë
4.êà¼Ó¡Ê¤Õ¤¯¤µ¡Ë¤ÏÉ¬Í×¡©
êà¼Ó¤Ï¡¢¤´½Ëµ·¤Ê¤É¤Ë¤·¤ï¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¿å°ú¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÎéµ·¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´½Ëµ·¤ÏÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£êà¼Ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÊÖ¿®¥Ï¥¬¥¡×¤È¡Ö¤´½Ëµ·¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢ÊÖ¿®¥Ï¥¬¥°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ê½êºî¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÉ®¼Ô¾ðÊó¡ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§Ç½ÈþóÕ»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤Ë¤ÆºÇÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÌó7Ç¯Èë½ñ¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ËÅ¾¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ò·Ð¸³¤·Èë½ñÎòÌó15Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£Èë½ñ¸¡Äê½à1µé¤ò¼èÆÀ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÀÜ¶ø¤äÎéµ·ºîË¡¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¡ÈÉÊ³Ê¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¼¹É®ºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
©beeboys/Adobe Stock
Ê¸¡¦Ç½ÈþóÕ»Ò