クリフハンガーで終わった『マーダーズ・イン・ビルディング』、シーズン4更新決定

ニューヨークのアパートを舞台にした犯罪コメディドラマ『マーダーズ・イン・ビルディング』。米Huluにてシーズン3最終話が放送されたタイミングで、シーズン4への更新が発表された。米Hollywood Reporterほか複数のメディアが報じている。

【関連記事】海外ドラマ 打ち切り&更新一覧 | 2023年〜2024年【273作品】

スティーヴ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメスの3人が出演のほか、製作総指揮も担当している本作(スティーヴは企画も兼任)には、各シーズンに豪華な顔ぶれがゲストとして参加。メリル・ストリープやポール・ラッド、ジェシー・ウィリアムズ、マシュー・ブロデリックらが姿を見せたシーズン3は、10月3日に最終話が放送され、クリフハンガーで終わった。それと同じタイミングでシーズン4更新が伝えられている。

Only Murders in the Building is coming back for Season 4! Let the investigating begin... #OMITB pic.twitter.com/VwQWsx5r8s

- Only Murders in the Building (@OnlyMurdersHulu) October 3, 2023