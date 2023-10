タイ初のGLドラマ主演のフリーンとベッキーによる、来日イベント『Freen-Becky Fan Meeting in Japan』まもなく開催

タイのドラマ『GAP The Series』に出演するフリーン・サローシャとベッキー・レベッカが、10月7日(土)に市川市文化会館にて初来日ファンミーティング『Freen-Becky Fan Meeting in Japan』と、『GAP The Series』特別上映会を開催する。

『GAP The Series』は2022~2023年にかけてタイで放送されたGL(ガールズラブ)ドラマ。タイ国内初のGLドラマとしてYouTube上で公開され、『MAYA TV AWARDS 2023』や『KAZZ AWARDS 2023』など数多くの賞を受賞した。作品内でフリーンは黒いスーツが似合うクールな女社長Samを、ベッキーはピンクが似合う愛らしい新入社員Monを演じた。今回のファンミーティングでは、ふたりのほかJim役のルックナム・オルンタラとKirk役のヘン・アサヴァリドもゲストで出演する。

席種はVVIP、VIP、一般の3種類を用意。来場者全員にFreen & Becky クリアカードのプレゼントと、出演者によるお見送り会が実施される予定。さらにVVIP・VIPチケットにはともにFreen & Becky アクリルキーホルダーが付属し、VVIPには2:2のフォトセッション実施、直筆サイン入りポスターがプレゼントされ、VIPには2:10のグループフォトセッション実施、ポスターがプレゼントされる。

また特別上映会では『GAP The Series』最終話が上映され、来場者には記念品としてFreen & Beckyアクリルスタンドが特典として用意される。

チケットはイープラスにて10月4日(水)18:00まで発売。