映画『ゴジラ-1.0』公開に先駆け、数多の名作を誇る『ゴジラ』シリーズの中から厳選した6作品が、10月8日からBS12トゥエルビにて5週連続で全国無料放送される。

放送されるのは、『キングコング対ゴジラ』『メカゴジラの逆襲』『ゴジラＶＳビオランテ』『ゴジラＶＳデストロイア』『ゴジラ2000 ミレニアム』『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』の6作品。

11月3日より公開される『ゴジラ-1.0』は、山崎貴が監督・脚本・VFXを担当するシリーズ30作目となる「ゴジラ」70周年記念作品。戦後の日本を舞台に、ゴジラが戦争を生き抜き“無=ゼロ”状態の主人公たちをさらなる“負=マイナス”へとたたき落とす。主演を神木隆之介、ヒロインを浜辺美波が務めるほか、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介らが出演する。（今井優）

放送スケジュール

映画『キングコング対ゴジラ』10月8日（日）夕方 6：20〜

映画『メカゴジラの逆襲』10月8日（日）よる 8：20〜

映画『ゴジラＶＳビオランテ』10月15日（日）よる7：00〜

映画『ゴジラＶＳデストロイア』10月22日（日）よる 7：00〜

映画『ゴジラ2000 ミレニアム』10月29日（日）よる 7：00〜

映画『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』11月5日（日）よる 7：00〜