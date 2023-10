オランダで開催されたゴッホとポケモンのコラボ展が転売屋の集結でパニックに

世界最大規模でフィンセント・ファン・ゴッホの絵画、描画、手紙のコレクションを所蔵する、オランダのアムステルダムにあるゴッホ美術館では、2023年9月28日からゴッホの作品にポケモンを取り入れた絵画を展示する「Pokémon×Van Gogh Museum(以下、ポケモン展)」を開催しています。ポケモン展ではゴッホの帽子をかぶったピカチュウのポケモンカードをはじめとした限定グッズが多数登場していますが、それらのグッズを目当てにした転売屋の集結で、パニック状態になっていたことが報じられています。

Pokémon × Van Gogh Museum 🖼 | Coming Soon! - YouTube

Pokémon Company responds to Van Gogh Museum merch fiasco - Polygon

https://www.polygon.com/23894429/pokemon-van-gogh-collab-scalpers

ポケモン展のPVでは、人気ポケモンのピカチュウとイーブイが青空の下のヒマワリ畑を元気に駆け抜けているときに、青い絵の具が落ちてきます。

すると、青空が油絵のタッチに移り変わる不思議な状態に。

そして、ヒマワリ畑のヒマワリたちは、たいようポケモンのキマワリに変身。

ムービーの最後には、ゴッホの有名な「ひまわり」がキマワリに変わったコラボアートも登場しています。

また、ポケモン展の公式ページには、ゴッホの「灰色のフェルト帽子をかぶった自画像」と同じ帽子をかぶったピカチュウの絵も紹介されいています。

ポケモン展では、ゴッホの傑作にインスピレーションを得たポケモンの絵を鑑賞できたり、ピカチュウの描き方を勉強できるスペースでお絵描きしたり、ゴッホの絵にまつわるクエストをクリアしてポケモン展の特別なポケモンカードをゲットできたりするイベントが開催されています。またその他、限定グッズも多数販売されています。

限定グッズに関して、Instagramユーザーのpm1.tcg氏は、グッズショップがパニック状態になっている様子を投稿しています。

ゲーム関連のニュースを掲載するメディアのPolygonによる取材に対し、pm1.tcg氏は「端的に言って、カオスな状態でした。顔は肘で打たれ、服はわしづかみにされて『このままではダメだ』とすぐに分かったため、記録することにしました。私は身長約193cmの大男のため平気でしたが、一緒にいたガールフレンドは完全にまいってしまっていました。また、私がいくつかのグッズを手にして立ち去ろうとした時には、私の手から購入前のグッズを奪い取ろうとする人もいました」とコメントしています。

Polygonは「ピカチュウのプロモカードやポケモン展のグッズは、複数の通販サイトで数百点も転売されています」と指摘し、「ダフ屋がまたイベントのスタートを台無しにしたようです」と批判的に表現しています。

ポケモン展のグッズはポケモンセンターのサイトとゴッホ美術館のサイトで公式のオンライン販売をしており、そこでは各製品につき1個までの購入制限がありました。直接来館する場合の購入制限はありませんでしたが、グッズショップの状況を受けて方針を変更し、1人1点までに制限する形になりました。以下の画像はポケモン展公式のQ&Aにおける「グッズを購入する場合入場券は必要?」「ポケモン展にはコラボグッズがある?」という項目ですが、太字で「当館ショップおよびウェブストアでの販売は、お一人様1商品につき1点までとさせていただきます」と記載されています。

ゴッホ美術館の担当者は、「ポケモンとのコラボレーションをついに世界に発信できることをとても嬉しく思います。最初の反応は非常に好意的でした。しかし、投稿されたムービーに示されている状況は、私たちが望むものではありません。来館者とスタッフの安全は常に私たちの最優先事項です。ポケモン展は周到に準備されていますが、予期できない不測の事態が発生する可能性があります。このような場合には、迅速に対応させていただきます」とコメントしました。

また、ポケモン公式は「圧倒的な需要により、このコレクションの商品はすべて完売いたしました」と発表した上で、「今後、ポケモンセンターでお買い物をされるファンの皆さまに、『グレーのフェルトハットをかぶったピカチュウ』のプロモカードをより多くご提供できるよう、積極的に取り組んでまいります」と声明を出しています。

Due to overwhelming demand, all our products from this collection have sold out. We understand this is disappointing to many who were looking to our official email and social media… pic.twitter.com/KM3ZCO1EQZ— Pokémon (@Pokemon) 2023年9月29日