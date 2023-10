友人の存在は、私たちの性格や行動、自己の信念に影響を与えることがあります。これは現実世界の友人だけでなくドラマやアニメなどの架空の人物でも同様で、物語をたどることで登場人物と同じ経験を共有することが可能です。その結果、実際の友人の存在と同じ働きをすることがあることが報告されています。新たに、オハイオ州立大学の研究チームが、「孤独を抱えた人物では、現実世界の他者とフィクション上の他者を判断する境界が曖昧になっている」ことを報告しています。

boundary between real and fictional others in the medial prefrontal cortex is blurred in lonelier individuals | Cerebral Cortex | Oxford Academic

https://academic.oup.com/cercor/article-abstract/33/16/9677/7217125

For the lonely, a blurred line between real and fictional people

https://news.osu.edu/for-the-lonely-a-blurred-line-between-real-and-fictional-people/

研究チームは19人の被験者に対して、脳の血流を検知して脳活動を調べるfMRI装置を取り付けました。さらに、被験者には被験者自身の名前や、被験者が挙げた9人の友人の名前、テレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」に登場する9人のキャラクターの名前が1つづつ提示されました。その際、名前の前に「悲しい」「信頼できる」「賢い」などの特性が記載されていました。

提示された特性や名前を確認した被験者は、表示された特性がその人物を性格に言い表しているかについて「はい」または「いいえ」で回答。研究チームは回答と同時に被験者の前頭前野での脳活動を分析しました。

研究チームによると、今回実験に選ばれた被験者は「ゲーム・オブ・スローンズ」のファンとのこと。また、研究チームのディラン・ワーグナー氏は「ゲーム・オブ・スローンズには多数の人物が登場しつつ、感情移入がしやすい構成であるため、この研究に理想的です」と述べています。

by The Pop Culture Geek Network

研究チームは、被験者が実在する友人について考えていたときと、「ゲーム・オブ・スローンズ」に登場する架空の人物について考えていたときを比較。ワーグナー氏は「fMRIを用いて前頭前野の脳活動を分析したところ、孤独を抱えていない被験者では、実在の人物と架空の人物が明確に区別されていました」と報告しています。

一方でワーグナー氏は「分析の結果、孤独を抱えた被験者の間では、実在の人物と架空の人物との間にはっきりとした境界線が確認できませんでした」と述べています。

ワーグナー氏は、孤独を抱えた被験者の間で現実とフィクションの境界線が崩れることについて「孤独を抱えた人々が、実生活で欠けている帰属感を得るために、フィクションの登場人物に目を向けている可能性があります」と示唆しています。また「フィクションの登場人物に目を向けた結果、現実世界の友人に対する脳神経の活動が、架空の人物でも同様に現れたと考えています」と報告しています。

一方で、研究チームは「孤独感を抱えていない被験者でも、『ゲーム・オブ・スローンズ』の中でお気に入りのキャラクターから影響を受けていることが判明しました」と述べています。研究チームによると、「ゲーム・オブ・スローンズ」の最もお気に入りのキャラクターの名前を提示されたとき、孤独を感じる強さやお気に入りのキャラクターを問わず、すべての被験者の脳内では、実際の友人と同じ処理がなされていることが判明したとのこと。

ワーグナー氏は「お気に入りのキャラクターは、孤独感に関係なく、被験者にとって他のキャラクターよりもリアルな存在であるようです」と述べています。