アニメ『SPY×FAMILY』のアーニャ・フォージャーで知られる声優の種崎敦美(※崎=たつざき)が2日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、声優の宮崎遊と結婚したことを報告した。

種崎は「この度 私 種崎敦美は声優の宮崎遊さんと結婚いたしました」と伝えた。

「いろいろなことがまだまだな自分です。これからもいっぱい悩んでいっぱい考えていっぱい頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

宮崎も自身のXを更新し、種崎と結婚したことを報告。

「そのためには夫としても役者としても、まだまだ足りないことだらけな自分です。これからより日々の生活と仕事に励み、もっともっと成長して参りますので、どうかこれからもよろしくお願い致します」と呼びかけた。

種崎は9月27日生まれ、大分県出身。アニメ『SPY×FAMILY』(アーニャ・フォージャー役)のほか、『葬送のフリーレン』(フリーレン役)、『魔法使いの嫁』(羽鳥チセ)、『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』ダイ役、『すべてがFになる THE PERFECT INSIDER』(西之園萌絵)、『残響のテロル』(三島リサ)、『映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS』(下町シン)などに出演している。

宮崎は10月7日生まれ、神奈川県出身。出演作品は、アニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』(昼神幸郎)、『夢王国と眠れる100人の王子様』(キエル)、『Free!-Dive to the Future-』(寺島湖太郎)、ゲーム『アンジェリーク ルミナライズ』(ヴァージル)など。

【種崎敦美】

皆様こんにちは。

この度 私 種崎敦美は声優の宮崎遊さんと結婚いたしました。

ご覧ください

元々豊かだった愛猫せれぶの表情がさらにかわいく豊かになりました。

いろいろなことがまだまだな自分です。

これからも

いっぱい悩んで

いっぱい考えて

いっぱい頑張ります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

令和5年10月2日

種崎敦美

【宮崎遊】

いつも応援してくださる皆様へ

私、宮崎遊は、

この度、声優の種崎敦美さんと結婚したことを

ご報告させていただきます。

未熟な自分に、

色々なことを教え、気付かせてくれる方です。

同時に、

この人を精一杯支え、一生を添い遂げたいと初めて思えた方です。

そのためには夫としても役者としても、

まだまだ足りないことだらけな自分です。

これからより日々の生活と仕事に励み、もっともっと成長して参りますので、

どうかこれからもよろしくお願い致します。

令和5年10月2日宮崎遊