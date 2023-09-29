¡Úµð¿Í¡Û£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÏÆ±°ì´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«
¡¡µð¿Í¤Î£²Ç¯Ï¢Â³£´°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡££²£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£Á¡½ºå¿ÀÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£µ¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¤Î£³°Ì°Ê¾å¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êµð¿Í¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£´°Ì¤¬³ÎÄê¡£µð¿Í¤¬£Ã£Ó·÷Æâ¤Î£³°Ì¤ËÆþ¤ë¾ò·ï¤Ï»Ä¤ê£´»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬»Ä¤ê£´»î¹ç¤ËÁ´ÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÇÆ±°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£´ÆÆÄ£±£·Ç¯ÌÜ¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÏÍèµ¨¤¬£³Ç¯·ÀÌó£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¸¶´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèµ¨¤Î¤³¤È¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤»¤º¡£·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡Ö·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Í¡£·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ç°Ì¤Î³ÎÄê¤ò¼õ¤±¤Æµð¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¤â°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£