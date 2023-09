ネコをペットとして飼った経験のある人なら、空き箱の中に入ったネコがいつまで経っても出てこない、という経験をしたことがあるはず。なぜネコは箱が好きなのかについて、科学雑誌のDiscoverがまとめています。

Why Do Cats Love Boxes So Much? | Discover Magazine

https://www.discovermagazine.com/planet-earth/why-do-cats-love-boxes-so-much

ネコを飼っている人もいない人も、ソーシャルメディアなどを通してネコが箱に入ることを好むと知っている人は多いはずです。愛猫のために高価なおもちゃやキャットツリーを購入しても、Amazonの空き箱の方をネコが好んでしまうというのは、いわゆるネコあるあるのひとつ。

Trust me, don’t bother buying the spenny cat tree that’s flat packed and took you hours to assemble with an effing allen key. Just give them a bloody box #cats #Caturday pic.twitter.com/lCbVR0OJQs— Rozanne Stevens ???? (@RozanneStevens) September 27, 2023

ネコが箱に入ることを好む理由について調査した過去の研究で、保護ネコに対して隠れるための箱を与えると、ネコのストレスレベルが大幅に低下することが明らかになっています。

動物行動学者で獣医でもあるニコラス・ドッドマン氏は、ネコが箱のような狭い空間を好む理由を「子ネコが母親や仲間に寄り添って包まれていた頃の名残」と説明しています。また、ドッドマン氏は「ネコが箱に入ること」は精神衛生上重要な効果を持っているとして、「ネコには環境を豊かにする目的で箱やその他の容器が必要です」とも述べました。

また、ネコは実物の箱だけでなく、平面上に存在する四角形や、「仮想の四角形」の中に座ることを好むことも研究により明らかになっています。ネコが「仮想の四角形」の中に座ることを好むことは、Xでハッシュタグの「#CatSquare」を検索することでもわかります。

ただし、ネコに関する科学的研究について、Discoverは「ネコに関する研究の数は思ったほど多くありません。なぜならネコは研究対象として非常にひどいものだからです。研究者が知能をテストするためにネコを研究室へ連れて行っても、ネコは研究者がやらせようとしていることに全く興味を示さず、歩き回ったり隠れたりダラダラしたりする傾向にあります」と指摘。

そのため、アメリカのニューヨーク市立大学ハンター校の研究者である認知倫理学者のガブリエラ・スミス氏は、ネコを研究室に連れてくるのではなく、ネコが普段暮らす自宅でネコの視覚について調査しました。

ネコは実物の箱だけでなく「仮想の四角形」の中に座ることも好むという研究結果 - GIGAZINE

研究では床にテープで四角形を描いたり、カニッツァの正方形と呼ばれる「仮想の四角形」を描いたりしながら、ネコの視覚について調査を行っています。

この研究では、ネコが何もない場所よりも平面上の四角形やカニッツァの正方形の上に乗ることを好むことが明らかになっています。

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC— Gabriella E. Smith M.A. (@Explanimals) May 4, 2021

ネコが平面上の四角形や仮想の四角形の中を好むことについて、ドッドマン氏は「プラシーボ効果のようなもの」と説明し、「仮想の四角形は、見当違いの安心感と心身の快適さを提供するかもしれません」と述べました。