9月13日に世界同時発売され、大反響を呼んでいるウォルター・アイザックソン著『イーロン・マスク』。マスク氏と親交が深い三木谷浩史氏(楽天グループ会長兼社長)が、彼の知られざる素顔を明かした――。

イーロン・マスク(米電気自動車大手「テスラ」CEO)本人が語り尽くした初の公式伝記『イーロン・マスク』(文藝春秋)。その壮絶な人生を明かした本書は、悩める天才の素顔を赤裸々に描き、発売直後から世界的ベストセラーとなっている。



自身も既得権益の打破を掲げてきた

実は、イーロンに「Bunshun」というタイトルで、「One of the most popular magazines - Bunshun- where I used to have a column, wants to interview me about you.」とメールしたんですよ。なので、今日は彼について自由に喋りたいと思います(笑)。

ちょうど8月17日夜から来日していましたね。彼から「Elon is here」とメールが来たんです。「カラオケでも行く?」と聞いてみたんですが、「もう寝るから行けないや」と。確か幕張のソニックマニア(音楽イベント)に足を運んで、恋人(歌手のグライムスさん)のステージを観に行ったんじゃないかな。その後、京都観光にも行っていたはずで、東京に戻ってきたタイミングでもやりとりがあったんですが残念ながら会えなかった。最後は「Maybe, next time」とメールしておきました。

2人の出会いは今から10年ほど前。テスラは、後に世界を席捲する電気自動車「モデルS」を発売したばかりだった。

普段のイーロンは「本当にシャイ」

プライベートファンドをしていたアメリカの友人に「俺のパートナーだ」と紹介されたのが、イーロンでした。確か、太陽光エネルギーがもたらす未来なんかを熱心に語っていた。ずいぶん壮大な構想を話していて、面白そうな兄ちゃんだなと。もっと話してみたいと思って、あの頃、シリコンバレーの自宅で毎年やっていたBBQパーティに誘うようになりました。普段の彼は本当にシャイで、社交的とは正反対。でも、なんかウマが合ったんです。

しばらく経って、香港にいた彼のアシスタントから「イーロンが東京でカラオケをやりたいと言っているけど、案内してくれる?」と連絡をもらいました。僕も「いいよ、行こう」って。そんな軽いノリで東京に来て、一緒にカラオケに行きました。でもイーロンは大して歌わず、僕のほうが歌っていたかな(笑)。お酒も結構飲んだ。2人ともすぐ顔が赤くなるタイプ。他愛のない話で盛り上がったけど、少しだけビジネスの話もしましたね。

日本の技術にはリスペクトを持っている

「モデルSをどう日本で売ればいいのか。日本法人の社長候補も探している」

と相談されたんです。でも、モデルSは性能は凄いけどゴツすぎる。日本の狭い道路事情には合っていなかった。そもそも、トヨタや日産など国産メーカーの勢力も強い。「もっと小さな車が出た時、また考えたらどう?」と伝えたら、彼も「確かに幅がデカすぎた」なんて笑っていました。

イーロンは、日本の技術自体には、リスペクトを持っているようだった。何しろモデルSに使われているのは、パナソニックの電池。彼らが車を作っているのも、元はトヨタとGMの合弁会社だったNUMMIの工場です。ただ、彼は当時、こんな風にも言っていた。

「ベンチャー企業の社会における最大の役割は、国家権力への反逆だ」

だけど、日本は既得権益の塊のような国。自動運転にしても、シェアリングエコノミーにしても、彼が思い描く自由なイノベーションが起こりそうにない。残念ながら、あまり魅力的なマーケットには映らなかったのかもしれませんね。

それでも、日米を代表する実業家同士、三木谷氏がテスラのオフィスを訪ねたり、時には一緒にカラオケをしたり個人的な関係は続いたという。

最後に直接会ったのは、去年の11月頃。ちょうどイーロンが約440億ドル(約6.4兆円)を投じてツイッター(現X)を買収した直後です。コロナ禍もあり、3年ぶりの再会だった。息子と一緒に現れた彼は、少し痩せたように見えたけれど、いつも通りの調子で「ハーイ、ミッキー」と。日本からお土産に持っていった焼酎を手渡し、お互いの近況やビジネスについて1時間ほど話し合いました。

「日本はユーザー数は…」ツイッター買収で聞かれたこと

ツイッターの話題も出ましたね。ツイッターのユーザー数は全世界で3億3000万人以上ですが、うち、4500万人のユーザーを抱える日本はアメリカに次ぐ大きなシェア。彼からも、

「日本はユーザー数はいい感じだけど……。何ができるかな」

と問いかけられました。まぁ僕が意見するまでもなく、既に日本の詳細なデータが頭に入っている感じでしたが。ただ、その後は有料ユーザーを増やそうとしたり、様々な改革に踏み切っているものの、逆に広告収入の大幅な減少を招いているのが現実です。

だけど、彼の頭の中には全く違う「未来」が見えているはず。そもそもイーロンは、Xをメッセージングだけでなく、SNS、金融、電子商取引……あらゆる機能を兼ね備えたスーパーアプリに進化させようとしている。それこそ、Xとテスラのモビリティを繋げることで、更なるパラダイムシフトを起こそうとしているのかもしれない。今のままでは終わらないと思いますよ。

時価総額100兆円を突破したテスラ。さらに、世界の宇宙開発を牽引するスペースX。そして、旧ツイッターの買収。マスク氏の何が凄いのか。

イーロンは徹底した“スーパーアマチュア”

イーロンのビジネスを見ていると、実感することが一つあります。それは、徹底した「スーパーアマチュア」であること。彼の事業のほぼ全てが、素人の視点から「こうすればいいじゃん」と考えた発想で、業界の常識に斬り込んでいます。

テスラにしても、彼は自動車のスペシャリストではありませんでした。だからこそ、「3000個の電池を繋げれば、とても速い電気自動車が作れる」と突拍子もないことを言い始める。その発想に対し、専門的な視点から「できない理由」を幾つも挙げられたかもしれない。だけど、誰も見たことのない「未来」を作り出すには、「できない理由」を横に置いて、物事の本質だけを見据えるシンプルな見方が欠かせない。

スペースXも「電気自動車と同じ発想で宇宙船を作ったらいいじゃん」という感覚で宇宙事業にも踏み出した。スーパーアマチュアだから、いきなり「火星に行くぞ」なんて大真面目に言える。着陸実験では2015年に世界初となる衛星打ち上げロケットの垂直着陸を達成しているけど、爆発など数々の失敗を経験しています。それでも全くブレーキを踏もうとしない。「ダメだったね、次に行こう」と新たな試作機を作ってきました。

しかも、彼は決して品行方正な人物ではない(笑)。日本だと、奇人と評されるかもしれない。プライベート事情や破天荒な言動により、物議を醸したこともあった。時には道を踏み外すような人間だからと言って、排除されないのが、アメリカ社会なんです。

Xに関しても、これまでの実績を振り返れば、この先、ソーシャルメディアの次元を超えるような大きなインパクトを与えることは間違いないと思う。強引に見える手法への賛否はともかく、一度始めたらとことんまで前進する姿勢。「俺がやれば絶対にこれは金塊になる」といわんばかりの自信。言うなれば、世界一ぶっ飛んだ男。それが、イーロン・マスクです。

